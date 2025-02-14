Ошибка, в которую верили веками: как и почему Калифорния стала островом

Сейчас мы знаем, что Калифорния — это полуостров на западе Северной Америки. Однако в XVI произошла ошибка, которая привела к тому, что ее считали островом в течение нескольких веков.

Related video

Если вы посмотрите на карты XVII-XVIII веков, вы можете заметить необычное изображение Калифорнии — она выглядит как остров. На протяжении веков картографы ошибочно так ее изображали, и эта ошибка сохранялась до XVIII века, несмотря на немалое количество доказательств обратного, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ошибка уходит корнями во времена ранних европейских исследований региона. В 1538 году известный картограф Герард Меркатор сначала изобразил Калифорнию как полуостров, и это изображение оставалось неизменным в течение большей части XVI века.

Однако все изменилось в конце века, когда Антонио де ла Асенсион, испанский миссионер и исследователь, ошибочно записал, что Калифорния — полностью отделена от материка.

"Все Королевство Калифорния, открытое во время этого путешествия, является самым большим известным островом", — писал он, что еще больше укрепило ложное представление.

Другие исследователи, в частности Хуан де Итурбе в 1615 году и Антония Васкес де Эспиноса, разделяли это мнение. Васкес де Эспиноса даже настаивал на том, что "Калифорния является островом, а не континентом, как это изображено на картах".

Хотя ранние картографы часто имели противоречивые взгляды на географию, эта ошибка получила широкое признание в 1650 году, когда влиятельный французский картограф Николя Сансон включил остров Калифорния на свои карты. Его авторитет в этой области заставил многих других повторить эту ошибку, что позволило ложному изображению просуществовать более века. Только благодаря дальнейшим исследованиям и картографированию в XVIII веке Калифорнию правильно определили как полуостров, что положило конец давней картографической ошибке.

Ошибке способствовало несколько факторов. Одной из возможных причин является влияние испанского романа 1510 года "Лас Сергас де Эспландиана", в котором описывался вымышленный остров, по имени Калифорния, где правила королева Калифия. Яркое изображение далекой земли в романе могло породить ложные представления среди первых исследователей.

Важно

Нашли деньги дьявола: археологи обнаружили уникальные сокровища в Нидерландах (фото)

Кроме того, исследователи могли принять желаемое за действительное, поскольку судоходный проход между Калифорнией и материком был бы выгодным для торговли и исследований. Какими бы ни были причины, миф об острове Калифорния просуществовал веками, став одной из самых интригующих картографических ошибок в истории.

Ранее Фокус писал о найденном в Иране подземном поселении. Его обнаружили в древнем городе Абаркух.

Также мы рассказывали о гробницах этрусков, обнаруженных в Италии. Несмотря на мародерство прошлых поколений, археологи обнаружили многочисленные артефакты.