Помилка, в яку вірили століттями: як і чому Каліфорнія стала островом

Зараз ми знаємо, що Каліфорнія — це півострів на заході Північної Америки. Проте у XVI сталася помилка, яка призвела до того, що її вважали островом впродовж кількох століть.

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Якщо ви подивитеся на карти XVII-XVIII століть, ви можете помітити незвичне зображення Каліфорнії — вона виглядає як острів. Впродовж століть картографи помилково так її зображували, і ця помилка зберігалася до XVIII століття, попри чималу кількість доказів протилежного, пише IFLScience.

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Помилка сягає корінням у часи ранніх європейських досліджень регіону. У 1538 році відомий картограф Герард Меркатор спочатку зобразив Каліфорнію як півострів, і це зображення залишалося незмінним протягом більшої частини XVI століття.

Однак усе змінилося наприкінці століття, коли Антоніо де ла Асенсіон, іспанський місіонер і дослідник, помилково записав, що Каліфорнія — повністю відокремлена від материка.

"Усе Королівство Каліфорнія, відкрите під час цієї подорожі, є найбільшим відомим островом", — писав він, що ще більше зміцнило хибне уявлення.

Інші дослідники, зокрема Хуан де Ітурбе у 1615 році та Антонія Васкес де Еспіноса, поділяли цю думку. Васкес де Еспіноса навіть наполягав на тому, що "Каліфорнія є островом, а не континентом, як це зображено на картах".

Хоча ранні картографи часто мали суперечливі погляди на географію, ця помилка набула широкого визнання у 1650 році, коли впливовий французький картограф Ніколя Сансон включив острів Каліфорнія на свої карти. Його авторитет у цій галузі змусив багатьох інших повторити цю помилку, що дозволило хибному зображенню проіснувати понад століття. Лише завдяки подальшим дослідженням і картографуванню у XVIII столітті Каліфорнію правильно визначили як півострів, що поклало край давній картографічній помилці.

Помилці сприяло кілька факторів. Однією з можливих причин є вплив іспанського роману 1510 року "Лас Сергас де Еспландіана", в якому описувався вигаданий острів, на ім'я Каліфорнія, де правила королева Каліфія. Яскраве зображення далекої землі в романі могло породити хибні уявлення серед перших дослідників.

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Крім того, дослідники могли прийняти бажане за дійсне, оскільки судноплавний прохід між Каліфорнією і материком був би вигідним для торгівлі та досліджень. Якими б не були причини, міф про острів Каліфорнія проіснував століттями, ставши однією з найбільш інтригуючих картографічних помилок в історії.

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