Неординарное открытие: в Турции во дворе дома раскопали уникальное сооружение (фото)

Археологи обнаружили древнюю гробницу, украшенную сложными рельефами и узорами. В дальнейшем ученые планируют детально исследовать памятник, чтобы датировать гробницу.

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На юго-востоке Турции археологи обнаружили скальную гробницу, которая вызвала интерес своим уникальным дизайном. Найденную во дворе дома в районе Эйюбие города Шанлыурфа, гробницу официально зарегистрировали в рамках проекта "Инвентаризация культурных памятников", пишет Arkeonews.

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Гробница — это однокамерное сооружение, украшенное сложными рельефами. На одном из них изображен мужчина, лежащий опираясь на левую руку, тогда как двукрылые женские фигуры расположены в противоположных углах камеры. Другие рельефы украшают различные части помещения, добавляя ему художественной и исторической ценности.

У входа видны остатки надписи охристой краской, хотя из-за повреждений она не читается Фото: Hasan Şıldak, Governor of Şanlıurfa

У входа видны остатки надписи охристой краской, хотя из-за повреждений она не читается. Исследователи проводят дальнейший анализ, чтобы определить точную датировку гробницы, так как имеющиеся выводы остаются неубедительными.

Шанлыурфа, известная своей богатой культурной историей, является домом для многочисленных древних скальных гробниц. Эти сооружения, обычно высеченные в скале, имеют изысканные украшения. Многие из них датируются позднехеттским периодом (IX-VII века до н. э.) и римской эпохой (I-IV века н. э.).

Художественные элементы, найденные в этих гробницах, часто отражают важные культурные аспекты своего времени. Фото: Hasan Şıldak, Governor of Şanlıurfa

Художественные элементы, найденные в этих гробницах, часто отражают важные культурные аспекты своего времени. Человеческие фигуры демонстрируют стили одежды и социальные структуры, а изображения животных, особенно сцены охоты, демонстрируют верования, связанные с выживанием и повседневной жизнью.

Человеческие фигуры демонстрируют стили одежды и социальные структуры, а изображения животных, особенно сцены охоты, демонстрируют верования, связанные с выживанием и повседневной жизнью Фото: Hasan Şıldak, Governor of Şanlıurfa

Мифологические сюжеты, растительные мотивы и геометрические узоры еще больше подчеркивают символическое и эстетическое богатство этих памятников.

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Изучая эти детали, эксперты получают более глубокое понимание древних общественных трансформаций, в частности изменений в религиозных обычаях, социальной иерархии и эволюцию отношений между человеком и природой.

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