Неординарне відкриття: у Туреччині на подвір'ї будинку розкопали унікальну споруду (фото)

Археологи виявили стародавню гробницю, прикрашену складними рельєфами та візерунками. Надалі вчені планують детально дослідити пам’ятку, щоб датувати гробницю.

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На південному сході Туреччини археологи виявили скельну гробницю, яка викликала інтерес своїм унікальним дизайном. Знайдену на подвір'ї будинку в районі Ейюбіє міста Шанлиурфа, гробницю офіційно зареєстрували в межах проєкту "Інвентаризація культурних пам'яток", пише Arkeonews.

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Гробниця — це однокамерна споруда, прикрашена складними рельєфами. На одному з них зображено чоловіка, що лежить спираючись на ліву руку, тоді як двокрилі жіночі фігури розташовані в протилежних кутах камери. Інші рельєфи прикрашають різні частини приміщення, додаючи йому мистецької та історичної цінності.

Біля входу видно залишки напису охристою фарбою, хоча через пошкодження він не читається Фото: Hasan Şıldak, Governor of Şanlıurfa

Біля входу видно залишки напису охристою фарбою, хоча через пошкодження він не читається. Дослідники проводять подальший аналіз, щоб визначити точне датування гробниці, оскільки отрмані висновки залишаються непереконливими.

Шанлиурфа, відома своєю багатою культурною історією, є домом для численних стародавніх скельних гробниць. Ці споруди, зазвичай висічені в скелі, мають вишукані прикраси. Багато з них датуються пізньохеттським періодом (IX-VII століття до н. е.) та римською епохою (I-IV століття н. е.).

Художні елементи, знайдені в цих гробницях, часто відображають важливі культурні аспекти свого часу. Фото: Hasan Şıldak, Governor of Şanlıurfa

Художні елементи, знайдені в цих гробницях, часто відображають важливі культурні аспекти свого часу. Людські фігури демонструють стилі одягу та соціальні структури, а зображення тварин, особливо сцени полювання, демонструють вірування, пов'язані з виживанням і повсякденним життям.

Людські фігури демонструють стилі одягу та соціальні структури, а зображення тварин, особливо сцени полювання, демонструють вірування, пов'язані з виживанням і повсякденним життям Фото: Hasan Şıldak, Governor of Şanlıurfa

Міфологічні сюжети, рослинні мотиви та геометричні візерунки ще більше увиразнюють символічне та естетичне багатство цих пам'яток.

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Вивчаючи ці деталі, експерти отримують глибше розуміння давніх суспільних трансформацій, зокрема змін в релігійних звичаях, соціальній ієрархії та еволюцію відносин між людиною і природою.

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