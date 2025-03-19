Лишь четверть Сахары на самом деле покрыта песком: что находится на другой части пустыни

Несмотря на то, что самая большая пустыня в мире выглядит как бесконечное море песчаных дюн, она вовсе не является такой на самом деле.

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Если подумать о Сахаре, на ум сразу приходит огромное пространство возвышающихся песчаных дюн и небольшое количество оазисов. Однако в основном местный ландшафт, как правило, представляется песчаным. Любопытно, но ученые утверждают, что это распространенное мнение весьма обманчиво, пишет IFLScience.

Исследования показали, что удивительно огромная часть самой большой в мире жаркой пустыни на самом деле вовсе не песчаная — лишь 25% поверхности Сахары на самом деле покрыто песком. И все же, это все еще невероятно много.

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Общая площадь Сахары составляет 9,4 миллиона квадратных километров, что означает, что 2,35 миллиона квадратных километров пустыни покрыты песком. Для сравнения, это почти в 1140 раз больше площади Нью-Йорка. При таком количестве песчаного покрытия все еще есть много возможностей для образования огромных дюнных морей, известных как эрги. Самым большим из них, вероятно, будет Большой Восточный Эрг, который занимает площадь около 308 210 квадратных километров.

Чем же покрыты оставшиеся 75% Сахары? Исследователи отмечают, что у крупнейшей пустыни в мире есть карманы с водой, одним из самых известных является Гельта д'Аркей в Чаде. Здесь можно найти оазис в узкой каменистой долине. На самом деле, в Сахаре было обнаружено около 90 крупных оазисов.

Впрочем, учитывая, насколько велика площадь Сахары, этих оазисов на территории пустыни на самом деле вовсе немного и они находятся далеко друг от друга. По сути, основная часть пустыни состоит из скалистых плато, также известных как хамадас, а также покрытых гравием равнин, известных как сериры и регами. Также есть сухие долины и озерные ложа, а также солончаки.

Однако, несмотря на то, в какой части Сахары вы все еще находитесь, пустыня невероятно жаркая, в основном сухая с небольшим количеством растительности. Но так было не всегда. Предыдущие исследования показали, что в истории региона на самом деле было несколько влажных периодов, последний из которых произошел между 8 000 и 3 000 годами до нашей эры. В то время Сахара была полна жизни, с обилием растительности и достаточным количеством воды.

Ученые также считают, что нынешние экстремальные погодные условия также могут вернуть воду в регион. Например, в октябре 2024 года внетропический циклон, как полагают, выпал годовой объем осадков на северо-западе Сахары всего за два дня. Это вызвало наводнение в пустыне впервые за десятилетия, и среди песчаных дюн можно было увидеть редкие озера.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как Сахара превратилась из райского уголка в пустыню.