Лише чверть Сахари насправді вкрита піском: що знаходиться на іншій частині пустелі

Попри те, що найбільша пустеля у світі виглядає як нескінченне море піщаних дюн, вона зовсім не є такою насправді.

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Якщо подумати про Сахару, на думку одразу спадає величезний простір піднесених піщаних дюн і невелика кількість оазисів. Однак здебільшого місцевий ландшафт, як правило, видається піщаним. Цікаво, але вчені стверджують, що ця поширена думка досить оманлива, пише IFLScience.

Дослідження показали, що напрочуд величезна частина найбільшої у світі спекотної пустелі насправді зовсім не піщана — лише 25% поверхні Сахари насправді вкрита піском. І все ж, це все ще неймовірно багато.

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Загальна площа Сахари становить 9,4 мільйона квадратних кілометрів, що означає, що 2,35 мільйона квадратних кілометрів пустелі вкриті піском. Для порівняння, це майже в 1140 разів більше за площу Нью-Йорка. За такої кількості піщаного покриття все ще є багато можливостей для утворення величезних дюнових морів, відомих як ерги. Найбільшим з них, ймовірно, буде Великий Східний Ерг, який займає площу близько 308 210 квадратних кілометрів.

Чим же покрита решта 75% Сахари? Дослідники зазначають, що найбільша пустеля у світі має кишені з водою, однією з найвідоміших є Гельта д'Аркей у Чаді. Тут можна знайти оазу у вузькій кам'янистій долині. Насправді в Сахарі було виявлено близько 90 великих оазисів.

Утім, з огляду на те, наскільки велика площа Сахари, цих оазисів на території пустелі насправді зовсім небагато, і вони розташовані далеко один від одного. По суті, основна частина пустелі складається зі скелястих плато, також відомих як хамадас, а також покритих гравієм рівнин, відомих як серіри та регамі. Також є сухі долини й озерні ложа, а також солончаки.

Однак, попри те, в якій частині Сахари ви все ще перебуваєте, пустеля неймовірно спекотна, здебільшого суха з невеликою кількістю рослинності. Але так було не завжди. Попередні дослідження показали, що в історії регіону насправді було кілька вологих періодів, останній з яких стався між 8 000 і 3 000 роками до нашої ери. У той час Сахара була сповнена життя, з великою кількістю рослинності та достатньою кількістю води.

Вчені також вважають, що нинішні екстремальні погодні умови також можуть повернути воду в регіон. Наприклад, у жовтні 2024 року позатропічний циклон, як вважають, випав річний обсяг опадів на північному заході Сахари всього за два дні. Це спричинило повінь у пустелі вперше за десятиліття, і серед піщаних дюн можна було побачити рідкісні озера.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як Сахара перетворилася з райського куточка на пустелю.