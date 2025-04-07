Теория подтверждена: возле Земли произойдет космический взрыв в 10 раз ярче Луны

Астрономы обнаружили двойную звездную систему, которая находится относительно близко к нашей планете — на расстоянии 150 световых лет. Две звезды сближаются, чтобы столкнуться, но перед этим произойдет взрыв сверхновой типа 1a. Этот взрыв будет в 10 раз ярче Луны и в 200 000 ярче Юпитера на ночном небе. Это отрытие подтверждает теорию о том, что за такими космическими взрывами стоят два белый карлика.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

Сверхновые типа 1a представляют собой особый тип космических взрывов, который используют для определения расстояний от Земли до других галактик. Эти взрывы происходят, когда звезда белый карлик накапливает слишком много массы и взрывается. Астрономы давно предполагали, что большинство взрывов сверхновых типа 1a происходят из-за взаимодействия двух белых карликов, но никогда они не видели этого напрямую. Теперь же ученые впервые получили подтверждение этой теории.

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Белые карлики — это не живые, а мертвые звезды. Они возникают после того, как звезды с массой Солнца или те, что имеют максимум в 8 раз большую массу, перестают синтезировать водород в своих ядрах, сбрасывают внешние слои, а их ядро сжимается под действием гравитации.

Белые карлики в основном имеют максимальную массу, которая в 1,4 раза больше массы Солнца. Но если эти мертвые звезды набирают большую массу, то они взрываются сверхновой типа 1a. Большую массу белые карлики набирают за счет того, что притягивают к себе вещество звезды компаньона.

Астрономы обнаружили редкую двойную звездную систему, которая получила название WDJ181058.67+311940.94 и она состоит из двух белых карликов. Мертвые звезды разделяет 1/60 расстояния от Земли до Солнца или примерно 2,5 млн км. Эти звезды сближаются, чтобы в будущем столкнуться. Но астрономы обнаружили, что один из белых карликов притягивает к себе вещество другого. Также астрономы выяснили, что в будущем произойдет сразу несколько взрывов сверхновой, ведь белые карлики будут сближаться, а затем столкнуться. В результате взрывов белые карлики будут уничтожены и будет выделено в тысячу триллионов триллионов раз больше энергии, чем у самой мощной ядерной бомбы. При этом свет от взрыва будет ярче в 10 раз света Луны и в 200 000 раз ярче света юпитера в ночном небе.

Но произойдет взрыв сверхновой типа 1a примерно через 23 млрд лет, так что неизвестно, будет ли существовать тогда Земля и человечество. Считается, что наша планета погибнет через 5 млрд лет, когда Солнце превратится в белого карлика, но до этого условия на нашей планете станут непригодными для жизни.

По словам астрономов, поскольку в нашей галактике Млечный Путь имеется большое количество двойных белых карликов, именно эти системы могут объяснить большое количество сверхновых типа 1a.

Это открытие дает первое доказательство, позволяющее напрямую проследить связь сверхновых типа 1a с двойными белыми карликами.

Как уже писал Фокус, эти живые существа помогут построить и поддерживать в целости города на Луне. Ученые считают, что базы и города на Луне можно построить из кирпичей, созданных из лунного реголита. Авторы исследования выяснили, что если эти кирпичи получат повреждения, то земные бактерии помогут их восстановить.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA раскрыл загадку того, как на самом деле звучит Марс. До этого ученые опирались только на предположения, основанные на таких факторах, как температура и атмосфера планеты.