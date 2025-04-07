Теорію підтверджено: біля Землі відбудеться космічний вибух у 10 разів яскравіший за Місяць

Астрономи виявили подвійну зоряну систему, яка розташована відносно близько до нашої планети — на відстані 150 світлових років. Дві зірки зближуються, щоб зіткнутися, але перед цим станеться вибух наднової типу 1a. Цей вибух буде в 10 разів яскравішим за Місяць і в 200 000 яскравішим за Юпітер на нічному небі. Це відкриття підтверджує теорію про те, що за такими космічними вибухами стоять два білі карлики.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише ScienceAlert.

Наднові типу 1a являють собою особливий тип космічних вибухів, який використовують для визначення відстаней від Землі до інших галактик. Ці вибухи відбуваються, коли зірка білий карлик накопичує занадто багато маси і вибухає. Астрономи давно припускали, що більшість вибухів наднових типу 1a відбуваються через взаємодію двох білих карликів, але ніколи вони не бачили цього безпосередньо. Тепер же вчені вперше отримали підтвердження цієї теорії.

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Білі карлики — це не живі, а мертві зірки. Вони виникають після того, як зірки з масою Сонця або ті, що мають максимум у 8 разів більшу масу, перестають синтезувати водень у своїх ядрах, скидають зовнішні шари, а їхнє ядро стискається під дією гравітації.

Білі карлики здебільшого мають максимальну масу, яка в 1,4 раза більша за масу Сонця. Але якщо ці мертві зірки набирають більшу масу, то вони вибухають надновою типу 1a. Велику масу білі карлики набирають за рахунок того, що притягують до себе речовину зірки компаньйона.

Астрономи виявили рідкісну подвійну зоряну систему, яка отримала назву WDJ181058.67+311940.94 і вона складається з двох білих карликів. Мертві зірки розділяє 1/60 відстані від Землі до Сонця або приблизно 2,5 млн км. Ці зірки зближуються, щоб у майбутньому зіткнутися. Але астрономи виявили, що один із білих карликів притягує до себе речовину іншого. Також астрономи з'ясували, що в майбутньому відбудеться одразу кілька вибухів наднової, адже білі карлики будуть зближуватися, а потім зіткнутися. У результаті вибухів білі карлики будуть знищені і буде виділено в тисячу трильйонів трильйонів разів більше енергії, ніж у найпотужнішої ядерної бомби. При цьому світло від вибуху буде яскравіше в 10 разів за світло Місяця і в 200 000 разів яскравіше за світло Юпітера в нічному небі.

Але станеться вибух наднової типу 1a приблизно через 23 млрд років, тож невідомо, чи існуватиме тоді Земля і людство. Вважається, що наша планета загине через 5 млрд років, коли Сонце перетвориться на білого карлика, але до цього умови на нашій планеті стануть непридатними для життя.

За словами астрономів, оскільки в нашій галактиці Чумацький Шлях є велика кількість подвійних білих карликів, саме ці системи можуть пояснити велику кількість наднових типу 1a.

Це відкриття дає перший доказ, що дає змогу безпосередньо простежити зв'язок наднових типу 1a з подвійними білими карликами.

Як уже писав Фокус, ці живі істоти допоможуть побудувати і підтримувати в цілості міста на Місяці. Вчені вважають, що бази і міста на Місяці можна побудувати з цегли, створеної з місячного реголіту. Автори дослідження з'ясували, що якщо ці цеглини отримають пошкодження, то земні бактерії допоможуть їх відновити.

Також Фокус писав про те, що марсохід NASA розкрив загадку того, як насправді звучить Марс. До цього вчені спиралися тільки на припущення, засновані на таких факторах, як температура й атмосфера планети.