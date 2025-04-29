В Австралии снайперы с вертолетов расстреляли около 700 коал: почему погибли животные

Местное правительство утверждает, что решением было трудным и продиктованным состраданием — в результате несколько сотен коал были расстреляны снайперами из вертолетов. Чиновники считают, что этот шаг является необходимым злом для предотвращения широкомасштабных страданий.

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Об этом пишет IFLScience.

Массовая гибель коал была обусловлена борьбой с последствиями разрушительного лесного пожара. В результате чиновники австралийского штата Виктория предприняли весьма спорный шаг, расстреляв 700 коал. Власти считают, что этот шаг является "необходимым злом" для предотвращения дальнейших страданий животных. Однако такой шаг вызвал политическую реакцию и яростное возмущение общественности.

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В результате в национальном парке Будж-Бим на юго-западе Виктории усыпили от 600 до 700 коал. Официальные власти утверждают, что массовый отстрел на самом деле был сострадательным решением, после того, как удар молнии спровоцировал разрушительный лесной пожар в парке в марте текущего года. В результате большая часть среды обитания коал была уничтожена, а сотни животных оказались ранены или больны.

Предполагается, что многие коалы погибли в первоначальном пожаре, получив сильнейшие ожоги, отравившись дымом, или пострадали от воздействия токсичных антипиренов. Те животные, которым удалось выжить, столкнулись с опустошением среды обитания. Власти утверждают, что, поскольку их основной источник пищи — эвкалиптовые деревья — сократился, многие из выживших коал столкнулись бы с медленной и мучительной смертью от голода.

По словам главного специалиста по биоразнообразию правительства штата Джеймса Тодда, из-за последствий крупнейшего пожара, многим животным потребовалась эвтаназия. Однако холодный, беспорядочный характер воздушных расстрелов заставил многих усомниться в том, можно ли было найти более гуманные решения.

Австралийский руководитель программ в Humane World for Animals Эван Куотермейн отмечает, что масштаб и широкое обоснование вмешательства в национальный парк вызывают серьезные опасения. После пожаров неизбежны сложные решения по вопросам благополучия, и минимизация страданий животных часто является наилучшим результатом, на который можно надеяться. Однако исследователи сомневаются, что воздушный отстрел может стать основным методом реагирования на катастрофы в дикой природе.

Исследователи высказывают обеспокоенность по поводу отсутствия прозрачности вокруг радикального плана. Например, ученые вспоминают, что национальный парк гораздо более масштабно пострадал во время крупнейшего лесного пожара в декабре 2019 — январе 2020 года, однако отстрел животных не производился.

Группа отмечает, что хотя национальный парк Будж-Бим в последние годы столкнулся с проблемой перенаселения коал, это в значительной степени связано с расчисткой сотен гектаров плантаций голубого эвкалипта в окрестностях, что привело к появлению большого количества коал в парке.

В то же время есть эксперты, которые поддерживают это трудное решение. Например, эксперт по коалам и доцент Университета Дикина Десли Уиссон считает, что это решение о массовом отстреле коал является правильным решением, даже если оно не способствует хорошему пиару.

Ранее Фокус писал о том, что всего одна часть тела коал позволяет различать их с точностью 90%.