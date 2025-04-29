В Австралії снайпери з вертольотів розстріляли близько 700 коал: чому загинули тварини

Місцевий уряд стверджує, що рішення було важким і продиктованим співчуттям — унаслідок кілька сотень коал були розстріляні снайперами з гелікоптерів. Чиновники вважають, що цей крок є необхідним злом для запобігання широкомасштабних страждань.

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Про це пише IFLScience.

Масова загибель коал була зумовлена боротьбою з наслідками руйнівної лісової пожежі. У результаті чиновники австралійського штату Вікторія зробили вельми суперечливий крок, розстрілявши 700 коал. Влада вважає, що цей крок є "необхідним злом" для запобігання подальших страждань тварин. Однак такий крок викликав політичну реакцію і шалене обурення громадськості.

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У результаті в національному парку Будж-Бім на південному заході Вікторії приспали від 600 до 700 коал. Офіційна влада стверджує, що масовий відстріл насправді був жалісливим рішенням, після того, як удар блискавки спровокував руйнівну лісову пожежу в парку в березні поточного року. У результаті більшу частину середовища проживання коал було знищено, а сотні тварин виявилися пораненими або хворими.

Передбачається, що багато коали загинули в початковій пожежі, отримавши сильні опіки, отруївшись димом, або постраждали від впливу токсичних антипіренів. Ті тварини, яким вдалося вижити, зіткнулися зі спустошенням середовища проживання. Влада стверджує, що, оскільки їхнє основне джерело їжі — евкаліптові дерева — скоротилося, багато хто з тих, хто вижив, зіткнувся б із повільною і болісною смертю від голоду.

За словами головного фахівця з біорізноманіття уряду штату Джеймса Тодда, через наслідки найбільшої пожежі, багатьом тваринам потрібна була евтаназія. Однак холодний, безладний характер повітряних розстрілів змусив багатьох засумніватися в тому, чи можна було знайти більш гуманні рішення.

Австралійський керівник програм у Humane World for Animals Еван Куотермейн зазначає, що масштаб і широке обґрунтування втручання в національний парк викликають серйозні побоювання. Після пожеж неминучі складні рішення з питань добробуту, і мінімізація страждань тварин часто є найкращим результатом, на який можна сподіватися. Однак дослідники сумніваються, що повітряний відстріл може стати основним методом реагування на катастрофи в дикій природі.

Дослідники висловлюють стурбованість з приводу відсутності прозорості навколо радикального плану. Наприклад, учені згадують, що національний парк набагато масштабніше постраждав під час найбільшої лісової пожежі в грудні 2019 — січні 2020 року, проте відстріл тварин не проводився.

Група зазначає, що хоча національний парк Будж-Бім останніми роками зіткнувся з проблемою перенаселення коал, це значною мірою пов'язано з розчищенням сотень гектарів плантацій блакитного евкаліпта в околицях, що призвело до появи великої кількості коал у парку.

Водночас є експерти, які підтримують це важке рішення. Наприклад, експерт з коал і доцент Університету Дікіна Деслі Віссон вважає, що це рішення про масовий відстріл коал є правильним рішенням, навіть якщо воно не сприяє гарному піару.

Раніше Фокус писав про те, що всього одна частина тіла коал дає змогу розрізняти їх з точністю 90%.