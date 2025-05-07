Нашли клад не ища: почти 300 серебряных монет XI века обнаружили в Германии

Во время восстановления леса в Саксонии-Анхальт, Германия, группа исследователей обнаружила средневековый клад, погребенный прямо под поверхностью земли. Находка произошла к востоку от реки Эльба, где на небольшой глубине 35 сантиметров было обнаружено почти 300 серебряных монет, датированных XI веком нашей эры.

Related video

Об этом пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Раскопки проводились при поддержке волонтеров, которые сотрудничали с Государственным управлением охраны памятников и археологии земли Саксония-Анхальт. Исследуя территорию вблизи Любса в районе Джериховер Ланд, один из членов команды заметил отблеск серебра.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что это было плотное скопление монет, спрятанных в узком, обесцвеченном участке почвы шириной примерно 30 сантиметров. Общий клад насчитывал 272 серебряные монеты: 196 денариев, 65 пфенигов с высокой оправой и 12 оболов с высокой оправой.

Разбитые керамические обломки рядом указывают на то, что монеты первоначально хранились в горшке. Следы текстильных волокон, найденные на дне клада, указывают на то, что серебро, возможно, было завернуто в ткань или помещено внутрь выстеленного контейнера.

Одной из древнейших монет в коллекции является пфенниг с высокой оправой, выпущенный во времена архиепископства Геро Магдебургского между 1012 и 1023 годами. Другие монеты были отчеканены при архиепископе Гунфриде (1032-1051 гг.), и некоторые из них содержат ранние надписи, упоминающие город Магдебург.

Последняя монета в группе была отчеканена во времена епископа Бурхарда Гальберштадтского, занимавшего должность с 1036 по 1059 год. Это время позволяет предположить, что клад, вероятно, был похоронен где-то после 1059 года.

Важно

Имеет национальное значение: в Англии нашли редкий англосаксонский клад (фото)

Эксперты отмечают, что коллекция монет дает ценное представление о монетных практиках в регионе и отражает сильное влияние церковной власти в экономических вопросах. Как заявило Государственное управление охраны памятников и археологии Саксонии-Анхальт, большинство монет были отчеканены под влиятельными церковными деятелями, что указывает на центральную роль церкви в финансовой жизни в тот период.

Ранее Фокус писал о раскопках в Синайской пустыне. Археологи обнаружили древнюю дорогу, обсаженную деревьями, которая вела к крепости.

Также мы рассказывали об уникальной мумии австрийского викария XVIII века. Ученые обнаружили, что к его телу применили необычный метод бальзамирования.