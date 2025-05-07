Знайшли скарб не шукаючи: майже 300 срібних монет XI століття виявили в Німеччині

Під час відновлення лісу в Саксонії-Ангальт, Німеччина, група дослідників виявила середньовічний скарб, похований просто під поверхнею землі. Знахідка сталася на схід від річки Ельба, де на невеликій глибині 35 сантиметрів було виявлено майже 300 срібних монет, датованих XI століттям нашої ери.

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Про це пише Heritage Daily.

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Розкопки проводилися за підтримки волонтерів, які співпрацювали з Державним управлінням охорони пам'яток та археології землі Саксонія-Ангальт. Досліджуючи територію поблизу Любса в районі Джеріховер Ланд, один з членів команди помітив відблиск срібла.

При ближчому розгляді виявилося, що це було щільне скупчення монет, захованих у вузькій, знебарвленій ділянці ґрунту шириною приблизно 30 сантиметрів. Загальний скарб налічував 272 срібні монети: 196 денаріїв, 65 пфенігів з високою оправою і 12 оболів з високою оправою.

Розбиті керамічні уламки поруч вказують на те, що монети спочатку зберігалися в горщику. Сліди текстильних волокон, знайдені на дні скарбу, вказують на те, що срібло, можливо, було загорнуте в тканину або поміщене всередину вистеленого контейнера.

Однією з найдавніших монет у колекції є пфеніг з високою оправою, випущений за часів архієпископства Геро Магдебурзького між 1012 і 1023 роками. Інші монети були викарбувані за архієпископа Гунфріда (1032-1051 рр.), і деякі з них містять ранні написи, що згадують місто Магдебург.

Остання монета в групі була викарбувана за часів єпископа Бурхарда Гальберштадтського, який обіймав посаду з 1036 по 1059 рік. Цей час дозволяє припустити, що скарб, ймовірно, був похований десь після 1059 року.

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Експерти зазначають, що колекція монет дає цінне уявлення про монетні практики в регіоні і відображає сильний вплив церковної влади в економічних питаннях. Як заявило Державне управління охорони пам'яток і археології Саксонії-Ангальт, більшість монет були викарбувані під впливовими церковними діячами, що вказує на центральну роль церкви у фінансовому житті в той період.

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