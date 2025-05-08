Очень особенный скат в океане: дайвер случайно запечатлел редкое морское существо (видео)

Плавая у берегов Австралии, дайвер Жюль Кейси заметил редкого белого ската, плывущего по морскому дну. Исследователи отмечают, что морские животные такого необычного окраса встречаются в океане крайне редко.

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Об этом пишет IFLScience.

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни, однако также все еще остается самым мало изученным местом на Земле — фактически ученым удалось исследовать лишь 0,001% морских глубин по всему земному шару.

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Самый редкий скат в океане

Теперь, плавая у берегов Австралии, дайвер Жюль Кейси заметил невероятно редкого белого ската, плавающего по морскому дну. По словам исследователей, скат принадлежит к семейству Urolophida, в то время как более распространенные скаты встречаются в семействе Dasyatididae. Эти два семейства скатов отличаются хвостовыми плавниками, что позволяет ученым различать их.

Данные указывают на то, что вдоль всего побережья Нового Южного Уэльса обитает по меньшей мере шесть видов ската. Однако представители этих видов, как правило, коричневого и серого цвета, что делает их различие немного более сложным.

Наблюдения уже показали, что скаты обычно питаются:

морскими червями;

ракообразными;

костными рыбами;

другими скатами.

Первая морская рыба, уничтоженная человеком

К сожалению, у скатов довольно печальная слава: например, яванский скат считается первым примером морской рыбы, которая была объявлена вымершей в результате деятельности человека.

Этот вид известен науке лишь по одному экземпляру, увиденному в 1862 году на рыбном рынке. Считалось, что вид вымер в результате нерегулируемой рыболовной практики, а также утраты среды обитания и деградации.

Лейкизм в океане

По мнению исследователей, скат проявляет признаки альбинизма, либо лейкизма. Отметим, что при альбинизме организм вырабатывает очень мало или совсем не вырабатывает меланина. Альбинизм также часто проявляется в виде белой кожи и меха, а также красных глаз.

Лейкизм — это частичная потеря пигментации на поверхности кожи или даже перьев, но обычно не затрагивает глаза. Существует множество состояний, способных изменить типичную окраску животного, включая меланизм, при котором животное выглядит полностью черным.

Ранее Фокус писал о том, что у берегов Австралии засняли детеныша редкого белого горбатого кита.