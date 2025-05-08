Дуже особливий скат в океані: дайвер випадково зафіксував рідкісну морську істоту (відео)

Плаваючи біля берегів Австралії, дайвер Жюль Кейсі помітив рідкісного білого ската, що пливе морським дном. Дослідники зазначають, що морські тварини такого незвичайного забарвлення зустрічаються в океані вкрай рідко.

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Про це пише IFLScience.

Океан вкриває понад половину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості життя, проте також все ще залишається найменш вивченим місцем на Землі — фактично вченим вдалося дослідити лише 0,001% морських глибин по всій земній кулі.

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Найрідкісніший скат в океані

Тепер, плаваючи біля берегів Австралії, дайвер Жюль Кейсі помітив неймовірно рідкісного білого ската, що плаває по морському дну. За словами дослідників, скат належить до сімейства Urolophida, тоді як більш поширені скати зустрічаються в сімействі Dasyatididae. Ці два сімейства скатів відрізняються хвостовими плавниками, що дає змогу вченим розрізняти їх.

Дані вказують на те, що вздовж усього узбережжя Нового Південного Уельсу мешкає щонайменше шість видів ската. Однак представники цих видів, як правило, коричневого і сірого кольору, що робить їх розрізнення трохи складнішим.

Спостереження вже показали, що скати зазвичай харчуються:

морськими черв'яками;

ракоподібними;

кістковими рибами;

іншими скатами.

Перша морська риба, знищена людиною

На жаль, у скатів досить сумна слава: наприклад, яванський скат вважається першим прикладом морської риби, яку було оголошено вимерлою внаслідок діяльності людини.

Цей вид відомий науці лише за одним екземпляром, побаченим 1862 року на рибному ринку. Вважалося, що вид вимер унаслідок нерегульованої рибальської практики, а також втрати середовища проживання і деградації.

Лейкізм в океані

На думку дослідників, скат проявляє ознаки альбінізму, або лейкізму. Зазначимо, що при альбінізмі організм виробляє дуже мало або зовсім не виробляє меланіну. Альбінізм також часто проявляється у вигляді білої шкіри та хутра, а також червоних очей.

Лейкізм — це часткова втрата пігментації на поверхні шкіри або навіть пір'я, але зазвичай не зачіпає очі. Існує безліч станів, здатних змінити типове забарвлення тварини, включно з меланізмом, за якого тварина виглядає повністю чорною.

Раніше Фокус писав про те, що біля берегів Австралії зняли дитинча рідкісного білого горбатого кита.