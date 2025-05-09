Нечто усугубило катастрофическое наводнение в апреле: ученым удалось найти виновника

В отчете о смертоносном наводнении в апреле учеными было обнаружено то, что сделало экстремальное погодное явление более вероятным и интенсивным. Результаты указывают на то, что «виновник» фактически увеличил вероятность экстремальных наводнений на 40%, а их интенсивность — на 9%.

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Об этом пишет Live Science.

Речь идет о катастрофических наводнениях, охвативших несколько штатов США в начале апреля.

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Экстремальное наводнение

В результате катастрофического наводнения погибли по меньшей мере 15 человек. Наиболее пострадавшими в период со 2 по 6 апреля оказались такие штаты:

Теннесси;

Арканзас;

Кентукки.

Южный Средний Запад и части юго-востока США также испытали несколько циклов торнадо одновременно, в результате которых погибло по меньшей мере 9 человек. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, что именно сделало наводнения столь экстремальными.

Причина экстремальных наводнений

Согласно отчету World Weather Attribution (WWA), который изучает, как изменение климата влияет на экстремальные погодные явления, антропогенное изменение климата увеличило вероятность наводнений на 40%, а их интенсивность возросла на 9%.

Впрочем, ученые признают, что им все еще сложно количественно оценить влияние человечества на глобальную погоду, а их оценки, вероятно, являются весьма консервативными из-за расхождений между климатическими моделями. В отчете также подчеркивается, что эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации предотвратило то, что могло бы стать еще большей катастрофой.

Историческое наводнение в апреле 2025 года произошло в результате экстремальных осадков: дожди начались, когда система высокого давления над восточным побережьем и юго-востоком США столкнулась с системой низкого давления на западе, и граница между этими двумя системами замерла, поэтому осадки продолжали попадать в ту же область. В то же время струйное течение переносило влагу в регион из восточной части Тихого океана, поскольку поверхностная влага поступала из Мексиканского залива.

На США обрушились торнадо и экстремальное наводнение Фото: AccuWeather

Причем здесь изменение климата

В ходе исследования ученые проанализировали исторические данные в центральной долине реки Миссисипи вместе с данными об осадках за апрель. Результаты указывают на то, что региональные погодные тенденции и повышенная температура поверхности моря привели к большему количеству влаги, доступной во время дождей.

В своей работе ученые также подчеркнули роль изменения климата в увеличении количества влаги, поступающей из Мексиканского залива. Еще одним фактором стала растущая в результате антропогенного изменения климата температура поверхности моря — данные указывают на то, что более высокие температуры привели к более высоким темпам испарения в Мексиканском заливе, что в конце концов увеличило количество влаги.

Влияние людей на экстремальные погодные явления

Ученые признают, что роль человечества в увеличении количества и интенсивности экстремальных погодных явлений все еще остается предметом исследований. Уже ясно, что сжигание ископаемого топлива и другие виды деятельности людей заставляют планету нагреваться, однако, как именно это влияет на экстремальные погодные условия на Земле — все еще не до конца понятно.

Когда исследователи просто рассмотрели общее потепление, они пришли к выводу, что экстремальное событие с осадками, подобное апрельскому, ожидается каждые 90–240 лет, исходя из текущих условий, но оно было бы гораздо реже, если бы климат был на 1,3 градуса по Цельсию прохладнее. Такое количество потепления увеличило вероятность события в два-пять раз, а интенсивность увеличилась на 13–26%, согласно оценкам отчета.

Вероятность разрушительных штормов вырастет в разы

Ранее ученые уже заявляли, что по мере потепления Земли повторяемость невероятно разрушительных штормов, встречающихся раз в 100 лет, теперь увеличится в 10 раз для одного из наиболее пострадавших регионов мира. Ученые назвали страну, которой коснется тревожный прогноз — Бангладеш.

Ранее Фокус писал о том, что глобальное потепление — всего лишь обман: на это указывает шокирующее открытие в Антарктиде.