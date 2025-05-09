Глобальное потепление — всего лишь обман: на это указывает шокирующее открытие в Антарктиде

Исследователи сделали шокирующее открытие в Антарктиде, которое заставило тех, кто отрицает изменения климата, заявить, что теперь есть неоспоримые доказательства того, что глобальное потепление Земли — не более чем выдумка.

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Об этом пишет Daily Mail.

Команда из Университета Тунцзи в Шанхае сделала удивительное открытие: ледяной континент внезапно изменил свою десятилетнюю тенденцию к катастрофической потери льда, и даже более. Ученые обнаружили, что Антарктида фактически набрала рекордное количество льда за последние годы.

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Антарктида больше не теряет лед

В течение почти двух десятилетий Антарктический ледяной щит терял лед с пугающей скоростью — рекордные потери наблюдались в период с 2002 по 2020 годы, однако эта тенденция резко изменилась в 2021 году.

Новое исследование показывает, что с 2021 по 2023 год необычно "интенсивный снегопад" в Антарктиде помог континенту нарастить слои свежего льда, что имело последствия для всей планеты — ученые заметили замедление повышения уровня моря.

Сколько льда потеряла Антарктида

Уровень мирового океана растет по мере повышения температуры океана и таяния большого количества ледников из-за глобального потепления. Это грозит затоплением крупных прибрежных городов по всему миру. Однако новые результаты указывают на то, что всего 3 года, когда Антарктида наращивала лед, сократили ежегодный рост уровня мирового океана почти на 15%.

Предыдущие исследования показали, что ледяной покров Антарктиды сокращался примерно на 120 миллиардов тонн льда ежегодно в течение двух последних десятилетий. Однако теперь, в период с 2021 по 2023 год, Антарктида наращивала около 108 миллиардов тонн льда ежегодно.

Что заставило Антарктиду нарастить лед

Ученые, сделавшие открытие, обнаружили, что в период с 2021 по 2023 год аномальные погодные условия принесли больше влаги на континент, особенно в восточную часть Антарктиды. Считается, что эти закономерности были вызваны изменениями ветров или штормов, возможно, под влиянием изменений климата.

Авторы исследования признают, что изменения были беспрецедентными, однако также считают, что удивительные результаты отражают лишь временное изменение погодных условий Антарктиды. Ученые считают, что ситуация в Антарктиде в конце концов, вероятно, вернется к прежнему сценарию.

Несмотря на исторический прирост льда по всей Антарктиде с 2021 по 2023 год, исследование показало, что континент понес чистую потерю 1,848 триллиона тонн льда за последние два десятилетия. Эта потеря льда добавила около 5,99 миллиметров (примерно четверть дюйма) к мировому уровню моря к февралю 2020 года.

В исследовании отмечается, что во втором десятилетии XXI века (2011–2020 годов) потери льда были в два раза больше, чем в первом (2002–2010 годов). Этот резкий рост таяния был обусловлен потерей льда в Западной Антарктиде и увеличением потерь на Земле Уилкса и Земле Королевы Марии в Восточной Антарктиде.

Между тем, ошеломляющий поворот между 2021 и 2023 годами был обусловлен обильными снегопадами в Восточной Антарктиде, особенно в таких районах, как Земля Королевы Мод и Земля Эндерби. Это также помогло снизить повышение уровня моря до 5,10 мм к 2023 году.

Исследователи из Университета Тунцзи обнаружили трехлетнюю тенденцию, когда лед в Антарктиде нарастал историческими темпами Фото: Science China Press

Глобальный климатический обман

Скептики изменения климата использовали результаты нового исследования в своих целях, заявив, что ученые фактически обнаружили доказательства того, что климатический кризис Земли — не более чем выдумка.

По словам профессора Кембриджского университета Майка Халма, несмотря на доказательства того, что изменение климата наносит масштабный ущерб планете, у скептиков все еще есть веский аргумент о так называемых "климатических паникерах".

Дело в том, что "климатические паникеры" создали так много недоверия и злобы среди общественности, обвиняя почти все проблемы общества в чрезвычайной ситуации с климатом. В то же время, климатический кризис вовсе не является единственным объяснением всего, что происходит не так в мире.

По словам профессора Халма, изменение климата — вовсе не "комета, приближающаяся к Земле". Простыми словами, нет никаких убедительных научных или исторических доказательств того, что это приведет к вымиранию человечества или краху человеческой цивилизации. По мнению ученого, на самом деле новое исследование выявило гораздо более сложную картину того, что происходит на Южном полюсе.

Дыра над Антарктидой также восстанавливается

Предыдущее исследование ученых добавило еще один аргумент в копилку скептиков. Исследование показало, что дыра в озоновом слое над Антарктидой восстанавливается благодаря глобальным усилиям по сокращению озоноразрушающих веществ. Ученые также считают, что в скором времени она, вероятно, закроется полностью.

"Морозилка" для Арктики

В то же время другая команда исследователей из Кембриджского университета работает над новой технологией, которая позволит Арктике повторно нарастить лед. Ученые планируют искусственно впрыскивать морскую воду, чтобы восстановить ледовый покров Арктики, что, как считают ученые, позволит замедлить повышение уровня моря, а возможно, и вовсе остановит его.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды зияет гигантская дыра: секрет ее образования наконец раскрыт.