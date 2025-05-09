Глобальне потепління — всього лише обман: на це вказує шокуюче відкриття в Антарктиді

Дослідники зробили приголомшливе відкриття в Антарктиді, яке змусило тих, хто заперечує зміни клімату, заявити, що тепер є незаперечні докази того, що глобальне потепління Землі — не більше ніж вигадка.

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Про це пише Daily Mail.

Команда з Університету Тунцзі в Шанхаї зробила дивовижне відкриття: крижаний континент раптово змінив свою десятирічну тенденцію до катастрофічної втрати льоду, і навіть більше. Вчені виявили, що Антарктида фактично набрала рекордну кількість льоду за останні роки.

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Антарктида більше не втрачає лід

Протягом майже двох десятиліть Антарктичний крижаний щит втрачав лід зі швидкістю, що лякає — рекордні втрати спостерігалися в період із 2002 до 2020 року, проте ця тенденція різко змінилася 2021 року.

Нове дослідження показує, що з 2021 по 2023 рік незвично "інтенсивний снігопад" в Антарктиді допоміг континенту наростити шари свіжого льоду, що мало наслідки для всієї планети — вчені помітили уповільнення підвищення рівня моря.

Скільки льоду втратила Антарктида

Рівень світового океану зростає в міру підвищення температури океану і танення великої кількості льодовиків через глобальне потепління. Це загрожує затопленням великих прибережних міст по всьому світу. Однак нові результати вказують на те, що всього 3 роки, коли Антарктида нарощувала лід, скоротили щорічне зростання рівня світового океану майже на 15%.

Попередні дослідження показали, що крижаний покрив Антарктиди скорочувався приблизно на 120 мільярдів тонн льоду щорічно протягом двох останніх десятиліть. Однак тепер, у період з 2021 по 2023 рік, Антарктида нарощувала близько 108 мільярдів тонн льоду щорічно.

Що змусило Антарктиду наростити лід

Вчені, які зробили відкриття, виявили, що в період з 2021 по 2023 рік аномальні погодні умови принесли більше вологи на континент, особливо в східну частину Антарктиди. Вважається, що ці закономірності були викликані змінами вітрів або штормів, можливо, під впливом змін клімату.

Автори дослідження визнають, що зміни були безпрецедентними, однак також вважають, що дивовижні результати відображають лише тимчасову зміну погодних умов Антарктиди. Науковці вважають, що ситуація в Антарктиді врешті-решт, ймовірно, повернеться до колишнього сценарію.

Попри історичний приріст льоду по всій Антарктиді з 2021 по 2023 рік, дослідження показало, що континент зазнав чистої втрати 1,848 трильйона тонн льоду за останні два десятиліття. Ця втрата льоду додала близько 5,99 міліметра (приблизно чверть дюйма) до світового рівня моря до лютого 2020 року.

У дослідженні наголошується, що в другому десятилітті XXI століття (2011-2020 років) втрати льоду були вдвічі більшими, ніж у першому (2002-2010 років). Це різке зростання танення було зумовлене втратою льоду в Західній Антарктиді та збільшенням втрат на Землі Вілкса і Землі Королеви Марії у Східній Антарктиді.

Тим часом приголомшливий поворот між 2021 і 2023 роками був зумовлений рясними снігопадами в Східній Антарктиді, особливо в таких районах, як Земля Королеви Мод і Земля Ендербі. Це також допомогло знизити підвищення рівня моря до 5,10 мм до 2023 року.

Дослідники з Університету Тунцзі виявили трирічну тенденцію, коли лід в Антарктиді наростав історичними темпами Фото: Science China Press

Глобальний кліматичний обман

Скептики зміни клімату використали результати нового дослідження у своїх цілях, заявивши, що вчені фактично виявили докази того, що кліматична криза Землі — не більше ніж вигадка.

За словами професора Кембридзького університету Майка Галма, попри докази того, що зміна клімату завдає масштабної шкоди планеті, у скептиків все ще є вагомий аргумент про так званих "кліматичних панікерів".

Річ у тім, що "кліматичні панікери" створили так багато недовіри та злоби серед громадськості, звинувачуючи майже всі проблеми суспільства в надзвичайній ситуації з кліматом. Водночас кліматична криза зовсім не є єдиним поясненням усього, що відбувається не так у світі.

За словами професора Халма, зміна клімату — зовсім не "комета, що наближається до Землі". Простими словами, немає жодних переконливих наукових або історичних доказів того, що це призведе до вимирання людства або краху людської цивілізації. На думку вченого, насправді нове дослідження виявило набагато складнішу картину того, що відбувається на Південному полюсі.

Діра над Антарктидою також відновлюється

Попереднє дослідження вчених додало ще один аргумент у скарбничку скептиків. Дослідження показало, що діра в озоновому шарі над Антарктидою відновлюється завдяки глобальним зусиллям зі скорочення озоноруйнівних речовин. Вчені також вважають, що незабаром вона, ймовірно, закриється повністю.

"Морозилка" для Арктики

Водночас інша команда дослідників з Кембридзького університету працює над новою технологією, яка дасть змогу Арктиці повторно наростити лід. Вчені планують штучно впорскувати морську воду, щоб відновити льодовий покрив Арктики, що, як вважають вчені, дасть змогу сповільнити підвищення рівня моря, а можливо, і зовсім зупинить його.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди зяє гігантська діра: секрет її утворення нарешті розкрито.