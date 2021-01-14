Ученые попытались выяснить, кто на самом деле открыл Антарктиду

Картограф Питер Фретуэлл рассказал о четырех претендентах, которые могли открыть Антарктиду.

Капитан Джеймс Кук, один из величайших мореплавателей в истории, дважды пытался совершить кругосветное плавание по Южному океану в 1770-х годах. Но, так и не увидев суши, он не сумел проникнуть сквозь плотный барьер пакового льда, окружающего побережье, пишет Science Focus.

По гористым айсбергам, которые он увидел, Кук предположил, что земля существует дальше к югу, однако она, скорее всего, настолько пустынная, что прилагать усилия к ее поискам окажется пустой тратой времени. Он был прав, насчет существования этой земли, однако ошибся относительно ее ценности.

Прошло еще пятьдесят лет, прежде чем Антарктиду в конце концов заметили три исследователя почти в том же году. Кто именно открыл этот континент, давно является предметом споров среди ученых. Кроме того, эти споры вращаются вокруг того, что именно представляет собой Антарктида.

Первый претендент — Уильям Смит, британский капитан грузового судна, который плыл вокруг мыса Горн в Вальпараисо. Смит бежал на юг по проливу Дрейка, чтобы избежать одного из разрушительных штормов, которые часто происходят в этой части мира.

На рассвете 19 февраля 1819 года он увидел высокий скалистый остров, (который позже был назван в его честь), входящий в состав Южных Шетландских островов, самого северного архипелага Антарктиды.

При более внимательном рассмотрении выяснилось, что на побережье обитает множество морских котиков — потенциальная золотая жила для охотников на тюленей, и Смит это знал.

Фото: Adam Jenkins, National Science Foundation

Он отплыл в Чили, желая сохранить свое открытие в тайне до тех пор, пока не сообщит об этом британскому Адмиралтейству в Сантьяго. Когда он туда отплыл, Адмиралтейство реквизировало его корабль и назначило капитаном военно-морского флота Эдварда Брэнсфилда.

При наступлении весны они отплыли обратно на недавно открытые острова. Однако пока они туда добрались, несколько других кораблей, принадлежащим охотникам на тюленей, уже пересекали цепь островов.

Уильям Смит, возможно, и не выдавал информации об открытии, но его матросы постоянно сплетничали в порту, а охотники на тюленей, зная цену нетронутым охотничьим угодьям, отплыли туда, как только услышали об этой новости.

2 февраля 1820 года капитан Эдвард Брэнсфилд высадился на берег Антарктиды и объявил территорию британской. Затем продвинулся дальше на юг и обнаружил полуостров Тринити, северную часть антарктического материка, однако сойти там на сушу отказался.

Натаниэль Палмер, американский охотник на тюленей высадился на материк 17 ноября 1820 года.

Фото: Raul Sobon/flickr

Примерно в это же время русский мореплаватель Фабиан фон Беллинсгаузен совершал кругосветное плавание вокруг Антарктиды. Как и Джеймс Кук, он был отправлен в официальную экспедицию по поиску южных земель, в его случае русским правительством.

Также как и Кук, он много раз приближался к тому, чтобы высадиться, однако паковый лед препятствовал этому действию. 27 января 1820 года он заметил высокую ледяную стену на южном горизонте.

Сегодня мы знаем, что расположение, которое он зафиксировал, находится вблизи Fimbulisen Ice Tongue — большой плавучей конечной части одного из великих шельфовых ледников Антарктиды.

Он, вероятно, видел ту же часть Антарктиды, что и Кук, но толстый слой льда, который ее окружал испортил все планы Беллинсгаузена, придав утверждениям Кука о том, что эта земля бесполезна большего значения.

В результате мы имеем четыре первооткрывателя Антарктиды: Смит, который видел отдаленные острова, Беллинсгаузен, видящий ледяной шельф, Брансфилд, который заметил материк и Палмер, который на нем высадился.

А вот, кто именно был первым — решать только вам.