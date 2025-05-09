Щось посилило катастрофічну повінь у квітні: вченим вдалося знайти винуватця

У звіті про смертоносну повінь у квітні вченими було виявлено те, що зробило екстремальне погодне явище більш вірогідним та інтенсивним. Результати вказують на те, що "винуватець" фактично збільшив імовірність екстремальних повеней на 40%, а їхню інтенсивність — на 9%.

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Про це пише Live Science.

Йдеться про катастрофічні повені, що охопили кілька штатів США на початку квітня.

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Екстремальна повінь

Унаслідок катастрофічної повені загинули щонайменше 15 осіб. Найбільш постраждалими в період з 2 по 6 квітня виявилися такі штати:

Теннессі;

Арканзас;

Кентуккі.

Південний Середній Захід і частини південного сходу США також зазнали кількох циклів торнадо одночасно, внаслідок яких загинуло щонайменше 9 осіб. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, що саме зробило повені настільки екстремальними.

Причина екстремальних повеней

Згідно зі звітом World Weather Attribution (WWA), який вивчає, як зміна клімату впливає на екстремальні погодні явища, антропогенна зміна клімату збільшила ймовірність повеней на 40%, а їхня інтенсивність зросла на 9%.

Утім, учені визнають, що їм усе ще складно кількісно оцінити вплив людства на глобальну погоду, а їхні оцінки, ймовірно, є досить консервативними через розбіжності між кліматичними моделями. У звіті також підкреслюється, що ефективне реагування на надзвичайні ситуації запобігло тому, що могло б стати ще більшою катастрофою.

Історична повінь у квітні 2025 року сталася внаслідок екстремальних опадів: дощі розпочалися, коли система високого тиску над східним узбережжям та південним сходом США зіштовхнулася із системою низького тиску на заході, і межа між цими двома системами завмерла, тож опади продовжували потрапляти в ту саму область. Водночас струменева течія переносила вологу в регіон зі східної частини Тихого океану, оскільки поверхнева волога надходила з Мексиканської затоки.

На США обрушилися торнадо та екстремальна повінь Фото: AccuWeather

До чого тут зміна клімату

Під час дослідження вчені проаналізували історичні дані в центральній долині річки Міссісіпі разом із даними про опади за квітень. Результати вказують на те, що регіональні погодні тенденції та підвищена температура поверхні моря призвели до більшої кількості вологи, доступної під час дощів.

У своїй роботі вчені також наголосили на ролі зміни клімату в збільшенні кількості вологи, що надходить з Мексиканської затоки. Ще одним фактором стала температура поверхні моря, яка зростає внаслідок антропогенної зміни клімату, — дані вказують на те, що вищі температури призвели до вищих темпів випаровування в Мексиканській затоці, що врешті-решт збільшило кількість вологи.

Вплив людей на екстремальні погодні явища

Учені визнають, що роль людства у збільшенні кількості та інтенсивності екстремальних погодних явищ все ще залишається предметом досліджень. Уже зрозуміло, що спалювання викопного палива та інші види діяльності людей змушують планету нагріватися, однак, як саме це впливає на екстремальні погодні умови на Землі, все ще не до кінця зрозуміло.

Коли дослідники просто розглянули загальне потепління, вони дійшли висновку, що екстремальна подія з опадами, подібна до квітневої, очікується кожні 90-240 років, зважаючи на поточні умови, але вона була б набагато рідшою, якби клімат був на 1,3 градуса за Цельсієм прохолоднішим. Така кількість потепління збільшила ймовірність події у два-п'ять разів, а інтенсивність збільшилася на 13-26%, згідно з оцінками звіту.

Імовірність руйнівних штормів зросте в рази

Раніше вчені вже заявляли, що в міру потепління Землі повторюваність неймовірно руйнівних штормів, що трапляються раз на 100 років, тепер збільшиться в 10 разів для одного з найпостраждаліших регіонів світу. Учені назвали країну, якої торкнеться тривожний прогноз — Бангладеш.

Раніше Фокус писав про те, що глобальне потепління — всього лише обман: на це вказує шокуюче відкриття в Антарктиді.