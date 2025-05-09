28 густонаселенных городов идут на дно: что заставляет землю медленно погружаться под воду

Новое исследование использовало спутниковый радар и обнаружило доказательства того, что почти три десятка густонаселенных городов в разной степени прогибаются под давлением урбанизации, засухи или повышения уровня моря — все это заставляет их медленно тонуть.

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Об этом пишут Science Alert.

Ученые годами предупреждают о последствиях изменения климата, одним из которых является повышение уровня мирового океана, в результате чего десятки городов по всему земному шару будут затоплены. В новом исследовании ученые, похоже, нашли еще одно подтверждение этого сценария.

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28 самых густонаселенных городов США тонут

Ученые использовали спутниковый радар и обнаружили доказательства того, что 28 самых густонаселенных городов США в разной степени медленно тонут. Результаты указывают на то, что в каждом проанализированном городе не менее 20% городской земли хотя бы немного затонули в период с 2015 по 2021 год. Более того, в 25 из 28 изученных городов не менее 65% земли, похоже, тонут. По оценкам исследователей, от побережья до внутренних районов эти тонущие городские центры выдерживают вес почти 34 миллионов человек — около 12 процентов от общей численности населения США.

По словам соавтора исследования, геофизика Леонарда Оуэна, проседание — проседание является легализированной проблемой, которая часто упускается из виду. В то же время оно является основным фактором, почему уровень воды повышается во многих частях восточной части США.

К счастью, мегаполисам не грозит медленный крах, однако ученые считают, что на эти тревожные тенденции все же стоит обратить внимание.

Вертикальное движение земной поверхности по территории США в миллиметрах оседания (теплые цвета) или возвышения (холодные цвета) Фото: Nature Cities

Города, которые тонут

В новом исследовании Оуэнхен вместе с коллегами обнаружили, что городские районы с 98% и более проседающей земли включают:

Чикаго;

Даллас;

Колумбус;

Детройт;

Форт-Уэрт;

Денвер;

Нью-Йорк;

Индианаполис;

Хьюстон;

Шарлотт.

В то же время в список городов с особенно быстрыми темпами проседания, более 2 миллиметров в год, вошли:

Нью-Йорк;

Чикаго;

Хьюстон;

Даллас;

Форт-Уэрт;

Колумбию;

Сиэтл;

Денвер.

Есть также города, испытывающие рекордные темпы проседания — более 5 миллиметров в год. Авторы исследования отмечают, что скорость оседания более 5 миллиметров в год на самом деле представляет серьезную проблему для городов, однако более низкие темпы повреждение инфраструктуры представляет рис, особенно, если земля в районе оседает неравномерно. Если это так, как в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Вашингтоне, округ Колумбия, это может привести к растрескиванию и дестабилизации дорог, зданий и мостов. Если земля осядет достаточно глубоко, это также может привести к риску затопления.

Пространственное вертикальное движение почвы в крупных городах США, показывающее сильное оседание (красный), умеренное (оранжевый/желтый/зеленый) и слабое (синий) Фото: Nature Cities

Скрытые риски

По словам геофизика Монучехра Ширзаи, опасность заключается в том, что угроза носит скрытый характер. Простыми словами, инфраструктура может быть скрытно скомпрометирована с течением времени, а ущерб станет очевидным лишь когда станет серьезным или катастрофическим.

Еще одна проблема заключается в том, что риск часто усугубляется в быстрорастущих городских центрах. Например, Хьюстон — самый быстро тонущий город из всех 28 городов США, исследованных со спутников. Чуть более 40% его территории оседает быстрее, чем на 5 мм в год, в основном из-за долгосрочной добычи грунтовых вод и нефти и газа, а 12% оседают быстрее, чем на 10 мм в год.

Как остановить затопление городов

Авторы исследования также обнаружили сильную корреляцию между вертикальной деформацией городов и современными изменениями уровня грунтовых вод. Предполагается, что уменьшение забора грунтовых вод, вероятно, позволит замедлить погружение. Но решение для каждого города сложное и зависит от его размера, геологии и конкретных угроз.

К слову, ранее ученые также заявили, что экстремальные штормы, ранее происходившие раз в столетие, теперь будут обрушиваться на Землю в 10 раз чаще. Данные указывают, что одна страна в мире пострадает больше остальных — речь идет о Бангладеш — одной из самых густонаселенных стран планеты.

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