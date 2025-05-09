28 густонаселених міст ідуть на дно: що змушує землю повільно занурюватися під воду

Нове дослідження використовувало супутниковий радар і виявило докази того, що майже три десятки густонаселених міст різною мірою прогинаються під тиском урбанізації, посухи або підвищення рівня моря — все це змушує їх повільно тонути.

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Про це пишуть Science Alert.

Учені роками попереджають про наслідки зміни клімату, одним із яких є підвищення рівня світового океану, внаслідок чого десятки міст по всій земній кулі будуть затоплені. У новому дослідженні вчені, схоже, знайшли ще одне підтвердження цього сценарію.

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28 найбільш густонаселених міст США тонуть

Учені використовували супутниковий радар і виявили докази того, що 28 найбільш густонаселених міст США різною мірою повільно тонуть. Результати вказують на те, що в кожному проаналізованому місті щонайменше 20% міської землі хоча б трохи затонули в період із 2015 до 2021 року. Ба більше, у 25 із 28 вивчених міст щонайменше 65% землі, схоже, тонуть. За оцінками дослідників, від узбережжя до внутрішніх районів ці міські центри, що тонуть, витримують вагу майже 34 мільйонів осіб — близько 12 відсотків від загальної чисельності населення США.

За словами співавтора дослідження, геофізика Леонарда Оуена, просідання — просідання є легалізованою проблемою, яку часто не беруть до уваги. Водночас воно є основним фактором, чому рівень води підвищується в багатьох частинах східної частини США.

На щастя, мегаполісам не загрожує повільний крах, проте вчені вважають, що на ці тривожні тенденції все ж варто звернути увагу.

Вертикальний рух земної поверхні на території США в міліметрах осідання (теплі кольори) або піднесення (холодні кольори) Фото: Nature Cities

Міста, які тонуть

У новому дослідженні Оуенхен разом із колегами виявили, що міські райони з 98% і більше землі, що просідає, включають:

Чикаго;

Даллас;

Колумбус;

Детройт;

Форт-Уерт;

Денвер;

Нью-Йорк;

Індіанаполіс;

Х'юстон;

Шарлотт.

Водночас до списку міст з особливо швидкими темпами просідання, понад 2 міліметри на рік, увійшли:

Нью-Йорк;

Чикаго;

Х'юстон;

Даллас;

Форт-Уерт;

Колумбію;

Сіетл;

Денвер.

Є також міста, які відчувають рекордні темпи просідання — понад 5 міліметрів на рік. Автори дослідження зазначають, що швидкість осідання понад 5 міліметрів на рік насправді є серйозною проблемою для міст, проте нижчі темпи пошкодження інфраструктури становлять ризик, особливо, якщо земля в районі осідає нерівномірно. Якщо це так, як у Нью-Йорку, Лас-Вегасі та Вашингтоні, округ Колумбія, це може призвести до розтріскування і дестабілізації доріг, будівель і мостів. Якщо земля осяде досить глибоко, це також може призвести до ризику затоплення.

Просторовий вертикальний рух ґрунту у великих містах США, що показує сильне осідання (червоний), помірне (помаранчевий/жовтий/зелений) і слабке (синій) Фото: Nature Cities

Приховані ризики

За словами геофізика Монучехра Ширзаї, небезпека полягає в тому, що загроза має прихований характер. Простими словами, інфраструктура може бути приховано скомпрометована з плином часу, а збитки стануть очевидними лише тоді, коли стануть серйозними або катастрофічними.

Ще одна проблема полягає в тому, що ризик часто посилюється в міських центрах, які швидко зростають. Наприклад, Г'юстон — місто, що найшвидше тоне, з усіх 28 міст США, досліджених із супутників. Трохи більше ніж 40% його території осідає швидше, ніж на 5 мм на рік, здебільшого через довгостроковий видобуток ґрунтових вод і нафти та газу, а 12% осідають швидше, ніж на 10 мм на рік.

Як зупинити затоплення міст

Автори дослідження також виявили сильну кореляцію між вертикальною деформацією міст і сучасними змінами рівня ґрунтових вод. Передбачається, що зменшення забору ґрунтових вод, ймовірно, дасть змогу сповільнити занурення. Але рішення для кожного міста складне і залежить від його розміру, геології та конкретних загроз.

До речі, раніше вчені також заявили, що екстремальні шторми, які раніше відбувалися раз на століття, тепер будуть обрушуватися на Землю в 10 разів частіше. Дані вказують, що одна країна у світі постраждає більше за інших — йдеться про Бангладеш — одну з найбільш густонаселених країн планети.

Раніше Фокус писав про те, що щось посилило катастрофічну повінь у квітні: вченим вдалося знайти винуватця.