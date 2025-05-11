Внутренние часы человека отстают на 17 минут: что переводит "стрелки" назад

Новые исследования показывают, что химикаты в пластике, как и кофеин, не дают людям спать, вмешиваясь в циркадный ритм — в результате наши внутренние биологические часы задерживаются на 17 минут.

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Об этом пишет IFLScience.

С тех пор как люди впервые изобрели пластик, крохотные микрочастицы этого материала буквально заполонили планету: частицы микропластика уже были обнаружены в воде, воздухе, почве, дыхании дельфинов и даже в наших собственных телах. Теперь, в новом исследовании ученые обнаружили, что химикаты в мебели и детских игрушках могут влиять на качество сна человека.

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Циркадный ритм человека

Внутренние часы человека, или циркадный ритм, определяют наш цикл сна и бодрствования. Данные предыдущих исследований предполагают, что циркадный ритм включает чуть более 24 часов: простыми словами, чтобы идти в ногу с вращением Земли, ему приходится подстраиваться на 12-18 минут ежедневно. Отметим, что это происходит путем следования экологическим сигналам, называемым "zeitgebers", что в переводе с немецкого означает "хранители времени".

По сути, свет и его отсутствие является основным "хранителем времени", но физические упражнения и еда среди других факторов играют свою роль. Именно поэтому ученые не советуют пить кофе перед сном, а время, когда мы занимаемся спортом, может помочь свести на нет все эффекты смены часовых поясов.

Внутренние часы человека отстают на 17 минут

Новые исследования показывают, что химикаты, скрытые в пластике, могут влиять на циркадный ритм, задерживая внутренние биологические часы человека до 17 минут. Эксперты полагают, что это может увеличить риск развития нарушений сна, а также способно вызвать проблемы со здоровьем, в том числе:

диабет;

рак.

В ходе нового исследования биологи извлекли химические вещества из медицинской трубки для кормления из ПВХ и полиуретанового гидратационного мешочка, и проследили его воздействие на клетки человека. Отметим, что эксперимент проводился в лаборатории под микроскопом, а не на живот организме.

Команду особенно интересовало влияние химических веществ на аденозиновый рецептор, рецептор, связанный с G-белком, который передает сигналы, отвечающие за регулирование циркадного ритма. Проще говоря, именно он сообщает организму, когда стоит просыпаться.

Результаты указывают на то, что воздействие химических веществ препятствует способности рецептора передавать сигналы, активируя его. Это вызывает задержку, которая может нарушить внутренние биологические часы на 9–17 минут в зависимости от дозы присутствующих химических веществ. Авторы исследования сравнивают действие химических веществ с кофеином — хотя, хотя конечный эффект может быть таким же, кофеин достигает этого эффекта, дезактивируя рецептор.

По словам автора исследования Мартина Вагнера, профессора биологии Норвежского университета науки и технологий, химикаты в пластике оказывают не такое сильное влияние на циркадный ритм, как, например, кофе, но они быстрее влияют на клеточные процессы, чем кофе влияет на гормоны. Отметим, что полный эффект на здоровья человека все еще остается неизвестным, однако эксперты отмечают, что 15 минут — весьма значительный сдвиг в работе жестко контролируемых биологических часов человека.

Потребуются дополнительные исследования, чтобы ученые смогли понять полное влияние пластика на внутренние биологические часы и определить, какие химические вещества в этом виновны. Как отмечают авторы, в исследовании использовались экстракты пластика, что является "худшим случаем химической миграции".

Ранее Фокус писал о том, что на Земле найден новый источник токсичных крохотных частиц: встречается буквально повсюду.