Внутрішній годинник людини відстає на 17 хвилин: що переводить "стрілки" назад

Нові дослідження показують, що хімікати в пластику, як і кофеїн, не дають людям спати, втручаючись у циркадний ритм — унаслідок цього наш внутрішній біологічний годинник затримується на 17 хвилин.

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Про це пише IFLScience.

Відтоді як люди вперше винайшли пластик, крихітні мікрочастинки цього матеріалу буквально заполонили планету: частинки мікропластику вже були виявлені у воді, повітрі, ґрунті, диханні дельфінів і навіть у наших власних тілах. Тепер, у новому дослідженні вчені виявили, що хімікати в меблях і дитячих іграшках можуть впливати на якість сну людини.

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Циркадний ритм людини

Внутрішній годинник людини, або циркадний ритм, визначає наш цикл сну і неспання. Дані попередніх досліджень припускають, що циркадний ритм охоплює трохи більше ніж 24 години: простими словами, щоб іти в ногу з обертанням Землі, їй доводиться підлаштовуватися на 12-18 хвилин щодня. Зазначимо, що це відбувається шляхом слідування екологічним сигналам, які називаються "zeitgebers", що в перекладі з німецької означає "хранителі часу".

По суті, світло та його відсутність є основним "хранителем часу", але фізичні вправи та їжа серед інших чинників відіграють свою роль. Саме тому вчені не радять пити каву перед сном, а час, коли ми займаємося спортом, може допомогти звести нанівець усі ефекти зміни часових поясів.

Внутрішній годинник людини відстає на 17 хвилин

Нові дослідження показують, що хімікати, приховані в пластику, можуть впливати на циркадний ритм, затримуючи внутрішній біологічний годинник людини до 17 хвилин. Експерти вважають, що це може збільшити ризик розвитку порушень сну, а також здатне викликати проблеми зі здоров'ям, зокрема:

діабет;

рак.

Під час нового дослідження біологи витягли хімічні речовини з медичної трубки для годування з ПВХ і поліуретанового гідратаційного мішечка, і простежили їхній вплив на клітини людини. Зазначимо, що експеримент проводився в лабораторії під мікроскопом, а не на живому організмі.

Команду особливо цікавив вплив хімічних речовин на аденозиновий рецептор, рецептор, пов'язаний з G-білком, який передає сигнали, що відповідають за регулювання циркадного ритму. Простіше кажучи, саме він повідомляє організму, коли варто прокидатися.

Результати вказують на те, що вплив хімічних речовин перешкоджає здатності рецептора передавати сигнали, активуючи його. Це спричиняє затримку, яка може порушити внутрішній біологічний годинник на 9-17 хвилин залежно від дози присутніх хімічних речовин. Автори дослідження порівнюють дію хімічних речовин із кофеїном — хоча, хоча кінцевий ефект може бути таким самим, кофеїн досягає цього ефекту, дезактивуючи рецептор.

За словами автора дослідження Мартіна Вагнера, професора біології Норвезького університету науки й технологій, хімікати в пластику чинять не такий сильний вплив на циркадний ритм, як, наприклад, кава, але вони швидше впливають на клітинні процеси, ніж кава впливає на гормони. Зазначимо, що повний ефект на здоров'я людини все ще залишається невідомим, проте експерти зазначають, що 15 хвилин — вельми значне зрушення в роботі жорстко контрольованого біологічного годинника людини.

Будуть потрібні додаткові дослідження, щоб учені змогли зрозуміти повний вплив пластику на внутрішній біологічний годинник і визначити, які хімічні речовини в цьому винні. Як зазначають автори, у дослідженні використовували екстракти пластику, що є "найгіршим випадком хімічної міграції".

Раніше Фокус писав про те, що на Землі знайдено нове джерело токсичних крихітних частинок: зустрічається буквально всюди.