Древняя ДНК раскрыла 9000-летнюю генетическую мутацию, борющуюся с ВИЧ: поможет ли открытие современным людям

Ученые обнаружили, что тысячи лет назад возникла генетическая мутация, которая защищает определенных людей от ВИЧ-инфекции. Исследователи проследили зарождение этого редкого варианта генов у первобытного человека, который, вероятно, жил вблизи Черного моря.

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Об этом пишет Live Science.

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Исследователи под руководством Саймона Расмуссена и его коллег из Копенгагенского университета проанализировали тысячи образцов ДНК, чтобы определить происхождение мутации, известной как CCR5 дельта 32. "Оказывается, этот вариант возник у одной особи, которая жила в районе Черного моря между 6700 и 9000 годами назад", — пояснил Расмуссен.

CCR5 — это белок, который участвует в активности иммунных клеток, и определенные штаммы ВИЧ полагаются на него для проникновения в клетки. Однако у людей с двумя копиями мутации CCR5 дельта 32 отсутствует функционирующая версия белка, что фактически блокирует инфицирование вирусом их иммунной системы.

Хотя сейчас этот вариант встречается в 10-16% европейских популяций, его древнее происхождение было трудно отследить из-за неполных древних записей ДНК. Исследовав более 2500 современных геномов и 934 древних генома со всей Евразии — от раннего мезолита до эпохи викингов — команда установила, что он появился примерно в 7000 году до нашей эры вблизи Черного моря. Кирстин Равн, соавтор исследования добавила: "Глядя на этот большой набор данных, мы можем определить, где и когда возникла мутация".

Хотя ВИЧ поражает людей только меньше века, мутация, вероятно, приносила пользу задолго до этого. Ее частота значительно возросла между 8000 и 2000 годами назад, что свидетельствует о том, что мутация обеспечивала преимущество в выживании во время миграции и расселения населения.

Вопреки предыдущим представлениям, связывавшим появление мутации со средневековыми эпидемиями или походами викингов, новая хронология свидетельствует о том, что ее распространение началось гораздо раньше. Одно из возможных объяснений заключается в том, что по мере того, как человеческие сообщества переходили от собирательства к земледелию и проживанию в тесных помещениях, возрастал риск инфекционных заболеваний.

Леонардо Кобуччо, еще один соавтор исследования, отметил, что люди с этим вариантом могли иметь преимущество благодаря более контролируемому иммунному ответу. "Люди с этой мутацией лучше выживали, вероятно, потому, что она ослабляла иммунную систему в то время, когда люди подвергались воздействию новых патогенов", — сказал он. Чрезмерная реакция иммунной системы может быть фатальной, и сбалансированный ответ имел бы решающее значение во время ранних вспышек заболеваний.

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Исследование показывает, что генетические особенности, которые когда-то помогали древним людям адаптироваться к меняющейся среде, могут влиять на наше здоровье и сегодня. Хотя сейчас мутация наиболее известна благодаря своей роли в формировании устойчивости к ВИЧ, ее более глубокие истоки показывают, как эволюция человека в течение длительного времени формировалась под влиянием болезней.

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