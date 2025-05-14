Древня ДНК розкрила 9000-річну генетичну мутацію, що бореться з ВІЛ: чи допоможе відкриття сучасним людям

Учені виявили, що тисячі років тому виникла генетична мутація, яка захищає певних людей від ВІЛ-інфекції. Дослідники простежили зародження цього рідкісного варіанту генів у первісної людини, яка, ймовірно, жила поблизу Чорного моря.

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Про це пише Live Science.

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Дослідники під керівництвом Саймона Расмуссена та його колег з Копенгагенського університету проаналізували тисячі зразків ДНК, щоб визначити походження мутації, відомої як CCR5 дельта 32. "Виявляється, цей варіант виник у однієї особини, яка жила в районі Чорного моря між 6700 і 9000 роками тому", — пояснив Расмуссен.

CCR5 — це білок, який бере участь в активності імунних клітин, і певні штами ВІЛ покладаються на нього для проникнення в клітини. Однак у людей з двома копіями мутації CCR5 дельта 32 відсутня функціонуюча версія білка, що фактично блокує інфікування вірусом їхньої імунної системи.

Хоча зараз цей варіант зустрічається у 10-16% європейських популяцій, його давнє походження було важко відстежити через неповні стародавні записи ДНК. Дослідивши понад 2500 сучасних геномів і 934 стародавніх геноми з усієї Євразії — від раннього мезоліту до епохи вікінгів — команда встановила, що він з'явився приблизно в 7000 році до нашої ери поблизу Чорного моря. Кірстін Равн, співавтор дослідження додала: "Дивлячись на цей великий набір даних, ми можемо визначити, де і коли виникла мутація".

Хоча ВІЛ вражає людей лише менше століття, мутація, ймовірно, приносила користь задовго до цього. Її частота значно зросла між 8000 і 2000 роками тому, що свідчить про те, що мутація забезпечувала перевагу у виживанні під час міграції та розселення населення.

Всупереч попереднім уявленням, що пов'язували появу мутації з середньовічними епідеміями або походами вікінгів, нова хронологія свідчить про те, що її поширення почалося набагато раніше. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що в міру того, як людські спільноти переходили від збиральництва до землеробства і проживання в тісних приміщеннях, зростав ризик інфекційних захворювань.

Леонардо Кобуччо, ще один співавтор дослідження, зазначив, що люди з цим варіантом могли мати перевагу завдяки більш контрольованій імунній відповіді. "Люди з цією мутацією краще виживали, ймовірно, тому, що вона послаблювала імунну систему в той час, коли люди піддавалися впливу нових патогенів", — сказав він. Надмірна реакція імунної системи може бути фатальною, і збалансована відповідь мала б вирішальне значення під час ранніх спалахів захворювань.

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Дослідження демонструє, що генетичні особливості, які колись допомагали стародавнім людям адаптуватися до мінливого середовища, можуть впливати на наше здоров'я і сьогодні. Хоча зараз мутація найбільш відома завдяки своїй ролі у формуванні стійкості до ВІЛ, її глибші витоки показують, як еволюція людини впродовж тривалого часу формувалася під впливом хвороб.

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