В США обнаружена редкая двухголовая змея: эти сиамские близнецы не такие как все (фото)

Известно, что вторая голова змеи может дышать, она щелкает языком и может злиться, если ее спровоцировать. Эта редкая змея уже 7 месяцев живет нормально и кажется, что вторая голова ей не мешает.

Related video

Об этом пишет Popular Science.

Когда двое сотрудников вивария East Bay Vivarium в городе Беркли, штат Калифорния, США, вытащили детеныша змеи из инкубатора 7 месяцев назад, они очень удивились. Детеныш не ядовитой змеи вида Lampropeltis californiae имел две головы.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Змеи этого вида живут на западе США и предпочитают жить в полупустынях, редколесьях, а также кустарниках вдоль рек. Змеи Lampropeltis californiae вырастают в длину до 1,5 метров и не представляют угрозы для человека. Они питаются ящерицами, грызунами и другими змеями.

Родившаяся змея представляет собой хороший пример сиамских близнецов, когда два детеныша рождаются сросшимися вместе и имеют отдельные органы. Но в этом случае у змеи, которая успешно живет уже 7 месяцев, один набор функционирующих органов, хотя и две головы. Представители East Bay Vivarium говорят, что вторая голова дышит, оглядывается, щелкает языком и злится, если в нее ткнуть чем-то, но она не ест.

Представители East Bay Vivarium говорят, что вторая голова дышит, оглядывается, щелкает языком и злится, если в нее ткнуть чем-то, но она не ест Фото: Popular Science

Змея для приема пищи использует доминирующую голову, в то время как вторая почти не проявляет интереса к еде и даже не пытается есть. Команда вивария предполагает, что вторая голова не контролирует ни один из органов змеи, и что ее пищевод заканчивается там, где встречаются два тела.

Родившаяся змея представляет собой хороший пример сиамских близнецов Фото: Popular Science

Хотя рождение сиамских близнецов является необычным, но в то же время не самым удивительным явлением. За последние 35 лет сотрудники американского вивария видели, как другие змеи, а также черепахи и гекконы рождались с двумя головами. Но эту змею с двумя головами делает уникальной то, что она смогла прожить 7 месяцев. Это намного дольше, чем живут подобные сиамские близнецы в животном мире.

Рентгеновский снимок двухголовой змеи Фото: Popular Science

Сотрудники вивария говорят, что очень редко рождаются живые сиамские близнецы и еще реже они могут прожить достаточно долго. У сиамских близнецов может быть два набора сердец, два набора легких и два набора желудков, которые либо конкурируют друг с другом, либо один должен поддерживать другой. По этой причине змее повезло, что она родилась только с одним основным телом и одним набором органов. Если бы у змеи было два набора функционирующих органов, она бы уже давно умерла.

Сотрудники вивария говорят, что если змея сможет дожить до того, как ей исполнится один год, то они будут думать о ее потенциальном новом доме. Известно, что змея хорошо питается, и, что удивительно, не испытывает особых проблем с линькой.

Как уже писал Фокус, змеи кусали ученого сотни раз, что вдохновило на создание универсального противоядия. Странная страсть одного человека, коллекционировавшего змей, к самостоятельному введению змеиного яда может привести к значительному прогрессу в разработке противоядия. Хотя его действия и привели к созданию универсального противоядия, исследователи настоятельно просят не следовать его примеру.

Также Фокус писал о том, зачем слонам на самом деле нужны огромные уши. Оказывается, что они выполняют жизненно важную для крупнейших наземных животных роль.

Еще Фокус писал о том, что спутник NASA переписывает то, что мы знаем о течениях мирового океана. Когда мы представляем себе океан, на ум часто приходят огромные волны. Но ученые обнаружили, что некоторые из самых важных процессов происходят в гораздо меньших масштабах. Благодаря новому спутнику ученые увидели крошечные волны океана и течения в виде водоворотов более четко, чем когда-либо прежде, и это меняет наше понимание океанов.