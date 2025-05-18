У США виявлено рідкісну двоголову змію: ці сіамські близнюки не такі як усі (фото)

Відомо, що друга голова змії може дихати, вона клацає язиком і може злитися, якщо її спровокувати. Ця рідкісна змія вже 7 місяців живе нормально і здається, що друга голова їй не заважає.

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Про це пише Popular Science.

Коли двоє співробітників віварію East Bay Vivarium у місті Берклі, штат Каліфорнія, США, витягли дитинча змії з інкубатора 7 місяців тому, вони дуже здивувалися. Дитинча не отруйної змії виду Lampropeltis californiae мало дві голови.

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Змії цього виду живуть на заході США і воліють жити в напівпустелях, рідколіссях, а також чагарниках уздовж річок. Змії Lampropeltis californiae виростають у довжину до 1,5 метрів і не становлять загрози для людини. Вони харчуються ящірками, гризунами та іншими зміями.

Народжена змія являє собою хороший приклад сіамських близнюків, коли два дитинчати народжуються зрощеними разом і мають окремі органи. Але в цьому випадку у змії, яка успішно живе вже 7 місяців, один набір функціонуючих органів, хоча і дві голови. Представники East Bay Vivarium кажуть, що друга голова дихає, озирається, клацає язиком і злиться, якщо в неї ткнути чимось, але вона не їсть.

Представники East Bay Vivarium кажуть, що друга голова дихає, озирається, клацає язиком і злиться, якщо в неї ткнути чимось, але вона не їсть Фото: Popular Science

Змія для прийому їжі використовує домінуючу голову, в той час як друга майже не проявляє інтересу до їжі і навіть не намагається їсти. Команда віварію припускає, що друга голова не контролює жоден з органів змії, і що її стравохід закінчується там, де зустрічаються два тіла.

Народжена змія являє собою гарний приклад сіамських близнюків Фото: Popular Science

Хоча народження сіамських близнюків є незвичайним, але водночас не найдивовижнішим явищем. За останні 35 років співробітники американського віварію бачили, як інші змії, а також черепахи і гекони народжувалися з двома головами. Але цю змію з двома головами робить унікальною те, що вона змогла прожити 7 місяців. Це набагато довше, ніж живуть подібні сіамські близнюки в тваринному світі.

Рентгенівський знімок двоголової змії Фото: Popular Science

Співробітники віварію кажуть, що дуже рідко народжуються живі сіамські близнюки, і ще рідше вони можуть прожити досить довго. У сіамських близнюків може бути два набори сердець, два набори легенів і два набори шлунків, які або конкурують один з одним, або один повинен підтримувати інший. З цієї причини змії пощастило, що вона народилася тільки з одним основним тілом і одним набором органів. Якби у змії було два набори функціонуючих органів, вона б уже давно померла.

Співробітники віварію кажуть, що якщо змія зможе дожити до того, як їй виповниться один рік, то вони будуть думати про її потенційний новий дім. Відомо, що змія добре харчується, і, що дивно, не відчуває особливих проблем з линькою.

Як уже писав Фокус, змії кусали вченого сотні разів, що надихнуло на створення універсальної протиотрути. Дивна пристрасть однієї людини, яка колекціонувала змій, до самостійного введення зміїної отрути може призвести до значного прогресу в розробці протиотрути. Хоча його дії і призвели до створення універсальної протиотрути, дослідники настійно просять не наслідувати його приклад.

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