На полуострове Танжер обнаружили три древних кладбища: самым старым захоронениям 4000 лет (фото)

На севере Марокко археологи обнаружили три древних кладбища на полуострове Танжер, раскрыв важные детали о погребальных практиках 4000-летней давности. Это открытие дает новое понимание доисторических традиций в регионе, который часто игнорируется в археологических исследованиях.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Под руководством доктора наук Хамзы Бенаттиа команда раскопок сосредоточилась на нескольких местах в северо-западной части полуострова, изучая человеческую деятельность примерно с 3000 до 500 г. до н. э.

Наиболее впечатляющим открытием стали цистовые захоронения — обложенные камнем могилы, высеченные в скалах и запечатанные тяжелыми плитами. Одна из этих гробниц, радиоуглеродным методом датированная примерно 2000 годом до н. э., является первой в своем роде в северо-западной Африке, получившей научную датировку.

В отчет также вошли находки из близлежащих скальных укрытий, обозначенных геометрическими гравировками, такими как концентрические круги и параллельные линии. Эти отметки могли выполнять ритуальные или территориальные функции. Камни, стоявшие рядом, могли указывать на существование древних границ или церемониальных пространств.

Наиболее впечатляющим открытием стали цистовые захоронения — обложенные камнем могилы, высеченные в скалах и запечатанные тяжелыми плитами Фото: Hamza Benattia

В этих же укрытиях археологи задокументировали антропоморфные фигуры и уникальный мотив под названием "би-треугольники" — восемь сложенных противоположных треугольников. Этот узор также появлялся в доисторическом искусстве Ибицы, где он часто связан с женским символизмом.

Бенаттиа заявил, что ландшафт, обнаруженный в результате этого исследования, был "гораздо более сложным и распространенным, чем предполагалось ранее", и обнаружил связи между поздними доисторическими культурами на юге Иберии, в Сахаре и на северо-западе Африки.

Расположение полуострова Танжер, соединяющего Европу и Африку и являющегося мостом между Атлантикой и Средиземным морем, вероятно, способствовало культурным обменам еще в позднем каменном веке.

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Эти находки подталкивают к переоценке давних предположений в североафриканской археологии, подчеркивая более глубокую роль региона в доисторическом Западном Средиземноморье и связанных с ним экономических и культурных системах.

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