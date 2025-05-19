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На півострові Танжер виявили три стародавні кладовища: найстарішим похованням 4000 років (фото)

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Фото: Hamza Benattia | У Марокко археологи виявили три стародавні кладовища яким 4000 років

На півночі Марокко археологи виявили три стародавні кладовища на півострові Танжер, розкривши важливі деталі про поховальні практики 4000-річної давності. Це відкриття дає нове розуміння доісторичних традицій у регіоні, який часто ігнорується в археологічних дослідженнях.

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Про це пише Arkeonews.

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Під керівництвом доктора наук Хамзи Бенаттіа команда розкопок зосередилася на кількох місцях у північно-західній частині півострова, вивчаючи людську діяльність приблизно з 3000 до 500 р. до н. е.

Найбільш вражаючим відкриттям стали цистові поховання — обкладені каменем могили, висічені в скелях і запечатані важкими плитами. Одна з цих гробниць, радіовуглецевим методом датована приблизно 2000 роком до н. е., є першою у своєму роді в північно-західній Африці, яка отримала наукове датування.

До звіту також увійшли знахідки з прилеглих скельних укриттів, позначених геометричними гравіюваннями, такими як концентричні кола і паралельні лінії. Ці позначки могли виконувати ритуальні або територіальні функції. Камені, що стояли поруч, могли вказувати на існування давніх кордонів або церемоніальних просторів.

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Найбільш вражаючим відкриттям стали цистові поховання — обкладені каменем могили, висічені в скелях і запечатані важкими плитами
Фото: Hamza Benattia

У цих же укриттях археологи задокументували антропоморфні фігури та унікальний мотив під назвою "бі-трикутники" — вісім складених протилежних трикутників. Цей візерунок також з'являвся в доісторичному мистецтві Ібіци, де він часто пов'язаний з жіночим символізмом.

Бенаттіа заявив, що ландшафт, виявлений в результаті цього дослідження, був "набагато складнішим і поширенішим, ніж передбачалося раніше", і виявив зв'язки між пізніми доісторичними культурами на півдні Іберії, в Сахарі та на північному заході Африки.

Розташування півострова Танжер, що з'єднує Європу та Африку і є мостом між Атлантикою та Середземним морем, ймовірно, сприяло культурним обмінам ще в пізньому кам'яному віці.

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Ці знахідки підштовхують до переоцінки давніх припущень у північноафриканській археології, підкреслюючи глибшу роль регіону в доісторичному Західному Середземномор'ї та пов'язаних з ним економічних і культурних системах.

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