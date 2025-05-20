Великое возвращение волков под угрозой: что-то убивает хищников одного за другим

Проект восстановления популяции волков в Колорадо стартовал в 2020 году и имел все шансы на успех, однако за последнее время ученые зафиксировали уже седьмую смерть среди хищников. В результате шансы проекта на успех существенно пошатнулись.

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Об этом говорится в кратком заявлении Colorado Parks and Wildlife, пишет IFLScience.

5 лет назад, в 2020 году, избиратели Колорадо одобрили реинтродукцию волков с небольшим перевесом. Решение было принято, несмотря на то, что план был весьма спорным и вызывал разногласия с самого начала. Сторонники утверждали, что реинтродукция волков может помочь восстановить баланс в местных экосистемах, поскольку вид подвергался чрезмерной охоте и был искоренен в штате уже к началу 20 века.

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В то же время противники плана утверждали, что выпуск хищников в дикую природу представляет риск для скота и может привести к финансовым потерям для фермеров. В случае нападения хищников на скот, фермера будет возмещена стоимость животного, до 15 000 долларов, однако многие все еще недовольны планом.

Начало эксперимента с волками

Первая партия волков была выпущена в 2023 году, но по словам исследователей, по крайней мере двое из них были незаконно застрелены людьми, а оставшиеся пять умерли от естественных причин. В общей сложности с начала эксперимента уже погибли 7 хищников — четверо из переселенной когорты этого года. Например, один волк, по-видимому, умер после смертельной драки с горным львом.

Еще один волк умер 15 мая — это уже седьмая смерть среди волков, реинтродуцированных в штат за последние годы. Эксперты также заявили, что причина смерти не будет раскрыта до тех пор, пока не будут завершены вскрытие и расследование. Также известно, что особь принадлежала к группе из 15 волков, которые были переселены в Колорадо из Британской Колумбии в январе 2025 года.

Сколько живут волки в дикой природе

Исследователи отмечают, что смерть неизбежна в популяции диких волков. По данным специалистов Colorado Parks and Wildlife, средняя продолжительность жизни серого волка в Скалистых горах, как правило, составляет от трех до четырех лет, а выживаемость волков в Колорадо все еще находится "в пределах нормы".

И все же ученые внимательно следят за тем, как ситуация развивается в Колорадо. Исследование 2024 года показало, что возвращение волков и других высших хищников в северный ареал Йеллоустона не является быстрым решением для восстановления экосистем.

Тем не менее исследователи подчеркнули, что их выводы показывают долгосрочную экологическую ценность волков, которая может иметь важные последствия для Колорадо.

Ранее Фокус писал о том, что количество волков в Европе растет невероятными темпами.