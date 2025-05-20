Велике повернення вовків під загрозою: щось вбиває хижаків одного за одним

Проєкт відновлення популяції вовків у Колорадо стартував 2020 року і мав усі шанси на успіх, однак за останній час учені зафіксували вже сьому смерть серед хижаків. У результаті шанси проєкту на успіх суттєво похитнулися.

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Про це йдеться в короткій заяві Colorado Parks and Wildlife, пише IFLScience.

5 років тому, 2020 року, виборці Колорадо схвалили реінтродукцію вовків із невеликою перевагою. Рішення було ухвалено, попри те, що план був вельми спірним і викликав розбіжності від самого початку. Прихильники стверджували, що реінтродукція вовків може допомогти відновити баланс у місцевих екосистемах, оскільки вид піддавався надмірному полюванню і був викорінений у штаті вже до початку 20 століття.

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Водночас противники плану стверджували, що випуск хижаків у дику природу становить ризик для худоби й може призвести до фінансових втрат для фермерів. У разі нападу хижаків на худобу, фермеру буде відшкодовано вартість тварини, до 15 000 доларів, проте багато хто все ще незадоволений планом.

Початок експерименту з вовками

Першу партію вовків випустили 2023 року, але, за словами дослідників, принаймні двох із них незаконно застрелили люди, а п'ятеро, що залишилися, померли від природних причин. Загалом від початку експерименту вже загинули 7 хижаків — четверо з переселеної когорти цього року. Наприклад, один вовк, мабуть, помер після смертельної бійки з гірським левом.

Ще один вовк помер 15 травня — це вже сьома смерть серед вовків, реінтродукованих у штат за останні роки. Експерти також заявили, що причину смерті не буде розкрито доти, доки не буде завершено розтин і розслідування. Також відомо, що особина належала до групи з 15 вовків, яких переселили в Колорадо з Британської Колумбії в січні 2025 року.

Скільки живуть вовки в дикій природі

Дослідники зазначають, що смерть неминуча в популяції диких вовків. За даними фахівців Colorado Parks and Wildlife, середня тривалість життя сірого вовка в Скелястих горах, як правило, становить від трьох до чотирьох років, а виживаність вовків у Колорадо все ще перебуває "в межах норми".

І все ж науковці уважно стежать за тим, як ситуація розвивається в Колорадо. Дослідження 2024 року показало, що повернення вовків та інших вищих хижаків до північного ареалу Єлловстона не є швидким рішенням для відновлення екосистем.

Проте дослідники підкреслили, що їхні висновки показують довгострокову екологічну цінність вовків, яка може мати важливі наслідки для Колорадо.

Раніше Фокус писав про те, що кількість вовків у Європі зростає неймовірними темпами.