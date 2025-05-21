Беспрецедентные находки: археологи нашли редкие артефакты на юге Ирана

На юго-востоке Ирана археологи обнаружили доказательства того, что доисторические сообщества практиковали организованное рыболовство и полагались на море для выживания еще в период палеолита. Открытие произошло в Макране, месте, известном древними торговыми связями.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Иранская археологическая группа под руководством Мортазы Хессари раскопала древние рыболовные орудия и морские останки на месте раскопок Копал в округе Даштиари, расположенном в провинции Систан-Белуджистан.

Команда нашла каменные рыболовные крючки, грузики для сетей, скопления ракушек и кости морских животных рядом с керамическими фрагментами, датированными 4 тысячелетием до нашей эры.

"Эти находки являются беспрецедентными для региона", — заявил Хессари, подчеркнув, что они предоставляют "убедительные археологические доказательства систематического рыболовства в доисторические времена".

Расположение провинции Систан и Балучестан в Иране Фото: Public Domain

В одной из особенно показательных траншей было найдено рыболовное грузило наряду с остатками моллюсков и глиняной посудой, что дает представление о технологии и рационе питания ранних прибрежных общин. Хессари добавил, что лабораторный анализ может помочь идентифицировать водные виды, которые когда-то вылавливались в этой местности.

Открытия произошли в то время, когда объект находится под угрозой уничтожения из-за строительства дороги. Чтобы предотвратить потерю важных археологических данных, Научно-исследовательский институт культурного наследия и туризма начал спасительные раскопки. Хессари признал неотложность ситуации, сказав: "Мы соревнуемся со временем, чтобы сохранить критически важную часть морского наследия Ирана".

Побережье Макрана, исторически известное как Савахел-и-Маккоран, служило ключевым морским сообщением между Ближним Востоком, Южной Азией и Восточной Африкой. Благодаря археологическим свидетельствам, связывающим его с древними торговыми путями между Персией, Месопотамией и долиной Инда, регион занимает уникальное место в истории адаптации человека к прибрежной среде.

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Недавние находки свидетельствуют о роли Макрана как центра раннего мореплавания, сбора раковин и морского промысла. Эти открытия добавляют ценных знаний о том, как древние общества взаимодействовали с морскими экосистемами и зависели от них задолго до появления письменной истории.

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