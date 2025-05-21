Безпрецедентні знахідки: археологи знайшли рідкісні артефакти на півдні Ірану

На південному сході Ірану археологи виявили докази того, що доісторичні спільноти практикували організоване рибальство і покладалися на море для виживання ще в період палеоліту. Відкриття відбулося у Макрані, місці, відомому стародавніми торгівельними зв'язками.

Related video

Про це пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Іранська археологічна група під керівництвом Мортази Хессарі розкопала стародавні рибальські знаряддя та морські рештки на місці розкопок Копал в окрузі Даштіарі, розташованому в провінції Сістан-Белуджистан.

Команда знайшла кам'яні рибальські гачки, важки для сіток, скупчення мушель та кістки морських тварин поруч з керамічними фрагментами, датованими 4 тисячоліттям до нашої ери.

"Ці знахідки є безпрецедентними для регіону", — заявив Хессарі, наголосивши, що вони надають "переконливі археологічні докази систематичного рибальства в доісторичні часи".

Розташування провінції Систан і Балучестан в Ірані Фото: Public Domain

В одній з особливо показових траншей було знайдено рибальське грузило поряд із рештками молюсків і глиняним посудом, що дає уявлення про технологію і раціон харчування ранніх прибережних громад. Хессарі додав, що лабораторний аналіз може допомогти ідентифікувати водні види, які колись виловлювалися в цій місцевості.

Відкриття відбулися в той час, коли об'єкт перебуває під загрозою знищення через будівництво дороги. Щоб запобігти втраті важливих археологічних даних, Науково-дослідний інститут культурної спадщини і туризму розпочав рятівні розкопки. Хессарі визнав нагальність ситуації, сказавши: "Ми змагаємося з часом, щоб зберегти критично важливу частину морської спадщини Ірану".

Узбережжя Макрану, історично відоме як Савахел-і-Маккоран, слугувало ключовим морським сполученням між Близьким Сходом, Південною Азією та Східною Африкою. Завдяки археологічним свідченням, що пов'язують його з давніми торговими шляхами між Персією, Месопотамією та долиною Інду, регіон посідає унікальне місце в історії адаптації людини до прибережного середовища.

Важливо

Рідкісне відкриття: археологи виявили старовинну мармурову майстерню (фото)

Нещодавні знахідки свідчать про роль Макрану як центру раннього мореплавства, збирання мушель та морського промислу. Ці відкриття додають цінних знань про те, як стародавні суспільства взаємодіяли з морськими екосистемами і залежали від них задовго до появи письмової історії.

Раніше Фокус писав про те, що відомо про найстарішу зоряну карту. Деякі вчені припускають, що її створили 2300 років тому в Стародавньому Китаї.

Також ми розповідали про неординарне відкриття у Швеції. Археологи виявили одразу 6 затонулих кораблів, датованих періодом від Середньовіччя до XVII століття.