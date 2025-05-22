В Индонезии нашли 140000-летние кости Homo erectus: что узнали ученые (фото)

На морском дне вблизи острова Ява, Индонезия, археологи обнаружили кости Homo erectus. Окаменелости обнаружили во время масштабного строительного проекта, в рамках которого проводилось дноуглубление морского дна между 2014 и 2015 годами.

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Об этом пишет Live Science.

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Среди 6 000 окаменелостей животных, извлеченных из затопленного Мадурского пролива, был набор останков гомининов, идентифицированных как Homo erectus. Исследователи, в том числе Гарольд Бергхайс из Лейденского университета, отметили важность этой находки — первой в своем роде из подводных ландшафтов Сундаландии.

Этот ныне подводный регион когда-то соединял Яву с азиатским материком и был богат животными во время последнего ледникового периода Фото: Courtesy of Pelindo

Этот ныне подводный регион когда-то соединял Яву с азиатским материком и был богат животными во время последнего ледникового периода. "Гоминины Мадурского пролива, возможно, разработали стратегию охоты самостоятельно", — пояснил Бергхуис, ссылаясь на следы порезов на костях, которые свидетельствуют о целенаправленной охоте на черепах и крупных млекопитающих — поведение, которое ранее не ассоциировалось с индонезийским видом H. erectus.

Однако он добавил: "Другая возможность заключается в том, что мы рассматриваем своеобразный культурный обмен".

Среди 6 000 окаменелостей животных, извлеченных из затопленного Мадурского пролива, был набор останков гомининов, идентифицированных как Homo erectus Фото: Harold Berghuis

Сундаленд когда-то был сетью рек и равнин, населенных слонами, стегодонами и другими речными животными. Во время раскопок ученые нашли окаменелости черепах, речных акул и даже комодских драконов.

Хотя комодские драконы сейчас находятся под угрозой исчезновения и встречаются только на нескольких индонезийских островах, данные свидетельствуют о том, что когда-то они были доминирующими хищниками на всей территории Сундаландии.

Это открытие имеет решающее значение для понимания того, как жили и развивались древние люди в Юго-Восточной Азии. Считается, что Homo erectus мигрировали из Африки около 2 миллионов лет назад, достигнув вплоть до Индонезии.

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Хотя они вымерли примерно 117-108 тысяч лет назад, степень их взаимодействия с более поздними людьми, такими как Homo sapiens, остается неопределенной. Эта окаменелая находка добавляет важные данные к хронологии, которая уже содержит свидетельства о неандертальцах, денисовцах и других загадочных родственниках человека.

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