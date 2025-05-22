В Індонезії знайшли 140000-річні кістки Homo erectus: що дізналися вчені (фото)

На морському дні поблизу острова Ява, Індонезія, археологи виявили кістки Homo erectus. Скам'янілості виявили під час масштабного будівельного проєкту, в межах якого проводилося днопоглиблення морського дна між 2014 і 2015 роками.

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Про це пише Live Science.

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Серед 6 000 скам'янілостей тварин, витягнутих із затопленої Мадурської протоки, був набір останків гомінін, ідентифікованих як Homo erectus. Дослідники, зокрема Гарольд Бергхайс із Лейденського університету, відзначили важливість цієї знахідки — першої в своєму роді з підводних ландшафтів Сундаландії.

Цей нині підводний регіон колись з'єднував Яву з азійським материком і був багатий тваринами під час останнього льодовикового періоду Фото: Courtesy of Pelindo

Цей нині підводний регіон колись з'єднував Яву з азійським материком і був багатий тваринами під час останнього льодовикового періоду. "Гомініни Мадурської протоки, можливо, розробили стратегію полювання самостійно", — пояснив Бергхуіс, посилаючись на сліди порізів на кістках, які свідчать про цілеспрямоване полювання на черепах і великих ссавців — поведінка, яка раніше не асоціювалася з індонезійським видом H. erectus.

Однак він додав: "Інша можливість полягає в тому, що ми розглядаємо своєрідний культурний обмін".

Серед 6 000 скам'янілостей тварин, витягнутих із затопленої Мадурської протоки, був набір останків гомінін, ідентифікованих як Homo erectus Фото: Harold Berghuis

Сундаленд колись був мережею річок і рівнин, населених слонами, стегодонами та іншими річковими тваринами. Під час розкопок вчені знайшли скам'янілості черепах, річкових акул і навіть комодських драконів.

Хоча комодські дракони зараз перебувають під загрозою зникнення і зустрічаються лише на кількох індонезійських островах, дані свідчать про те, що колись вони були домінуючими хижаками на всій території Сундаландії.

Це відкриття має вирішальне значення для розуміння того, як жили і розвивалися стародавні люди в Південно-Східній Азії. Вважається, що Homo erectus мігрували з Африки близько 2 мільйонів років тому, досягнувши аж до Індонезії.

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Хоча вони вимерли приблизно 117-108 тисяч років тому, ступінь їхньої взаємодії з пізнішими людьми, такими як Homo sapiens, залишається невизначеним. Ця скам'яніла знахідка додає важливі дані до хронології, яка вже містить свідчення про неандертальців, денисівців та інших загадкових родичів людини.

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