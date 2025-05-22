Ученые воссоздали римские дороги, сформировавшие средневековую Британию (фото)

Исследователи создали цифровую реконструкцию средневековых дорог Англии и Уэльса, открыв то, как на них повлияла древнеримская инфраструктура. Применив современные географические информационные системы (ГИС) к редкой карте XV века, ученые исследовали, как развивались маршруты путешествий после падения римской Британии.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Проект, разработанный группой историков и цифровых археологов, сосредотачивается на Карте Гофа — детальном манускрипте, который часто игнорируют из-за его загадочного дизайна. Красные линии, прочерченные на карте, которые ранее считались декоративными, теперь интерпретируются как реальные средневековые дороги.

В таких районах, как долина Темзы, переход к речному транспорту и региональная нестабильность привели к упадку некоторых сухопутных путей Фото: Public Domain

"Эти линии являются древнейшим известным изображением взаимосвязанной системы сухопутных путей в Британии", — отмечает исследовательская группа. Они сравнили эти особенности с сохранившимися римскими дорогами и обнаружили четкие соответствия, особенно в таких городских центрах, как Лондон, Винчестер и Лестер, где римские постройки остались нетронутыми.

И наоборот, такие регионы, как Старый Сарум и Вента Иценорум, где римские поселения были заброшены, показали меньшую преемственность маршрутов.

Чтобы определить эти закономерности, исследователи изучили археологические остатки, исторические записи, лингвистические данные и экологические свидетельства. Они обнаружили, что выживание или исчезновение римских дорог часто зависело от локального выбора и условий.

В таких районах, как долина Темзы, переход к речному транспорту и региональная нестабильность привели к упадку некоторых сухопутных путей. Однако в других местах устойчивые римские проекты сформировали века путешествий и торговли.

Ученые сравнили эти особенности с сохранившимися римскими дорогами и обнаружили четкие соответствия, особенно в таких городских центрах, как Лондон, Винчестер и Лестер, где римские постройки остались нетронутыми Фото: Linguistic Geographies and The Bodleian Libraries, University of Oxford

Исследование также предлагает цифровую ГИС-базу данных, которая отражает эти средневековые маршруты, делая ее доступной для более широкого исследования. Эта цифровая реконструкция следует за подобными европейскими инициативами, такими как Viabundus и Itiner-e, имеющие целью картографирования исторические дороги на континенте.

Вместо того, чтобы формироваться исключительно под влиянием имперского планирования или экономических центров, средневековые маршруты путешествий часто возникали благодаря повседневному выбору — люди реагировали на рельеф местности, циклы урожая, политику и местные потребности.

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Новые результаты исследования демонстрируют, как средневековые ландшафты формировались под влиянием исторических слоев, помогая современной аудитории лучше понять, как люди в прошлом организовывали свой мир.

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