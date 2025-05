Учені відтворили римські дороги, що сформували середньовічну Британію (фото)

Вчені порівняли ці особливості зі збереженими римськими дорогами і виявили чіткі відповідності, особливо в таких міських центрах, як Лондон, Вінчестер і Лестер, де римські споруди залишилися недоторканими

Фото: Linguistic Geographies and The Bodleian Libraries, University of Oxford