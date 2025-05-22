Учені відтворили римські дороги, що сформували середньовічну Британію (фото)

Дослідники створили цифрову реконструкцію середньовічних доріг Англії та Уельсу, відкривши те, як на них вплинула давньоримська інфраструктура. Застосувавши сучасні географічні інформаційні системи (ГІС) до рідкісної карти XV століття, вчені дослідили, як розвивалися маршрути подорожей після падіння римської Британії.

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Про це пише Arkeonews.

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Проєкт, розроблений групою істориків та цифрових археологів, зосереджується на Карті Гофа — детальному манускрипті, який часто ігнорують через його загадковий дизайн. Червоні лінії, прокреслені на карті, які раніше вважалися декоративними, тепер інтерпретуються як реальні середньовічні дороги.

У таких районах, як долина Темзи, перехід до річкового транспорту та регіональна нестабільність призвели до занепаду деяких сухопутних шляхів Фото: Public Domain

"Ці лінії є найдавнішим відомим зображенням взаємопов'язаної системи сухопутних шляхів у Британії", — зазначає дослідницька група. Вони порівняли ці особливості зі збереженими римськими дорогами і виявили чіткі відповідності, особливо в таких міських центрах, як Лондон, Вінчестер і Лестер, де римські споруди залишилися недоторканими.

І навпаки, такі регіони, як Старий Сарум і Вента Іценорум, де римські поселення були покинуті, показали меншу спадкоємність маршрутів.

Щоб визначити ці закономірності, дослідники вивчили археологічні рештки, історичні записи, лінгвістичні дані та екологічні свідчення. Вони виявили, що виживання або зникнення римських доріг часто залежало від локального вибору та умов.

У таких районах, як долина Темзи, перехід до річкового транспорту та регіональна нестабільність призвели до занепаду деяких сухопутних шляхів. Проте в інших місцях стійкі римські проєкти сформували століття подорожей і торгівлі.

Вчені порівняли ці особливості зі збереженими римськими дорогами і виявили чіткі відповідності, особливо в таких міських центрах, як Лондон, Вінчестер і Лестер, де римські споруди залишилися недоторканими Фото: Linguistic Geographies and The Bodleian Libraries, University of Oxford

Дослідження також пропонує цифрову ГІС-базу даних, яка відображає ці середньовічні маршрути, роблячи її доступною для ширшого дослідження. Ця цифрова реконструкція слідує за подібними європейськими ініціативами, такими як Viabundus та Itiner-e, що мають на меті картографування історичні дороги на континенті.

Замість того, щоб формуватися виключно під впливом імперського планування чи економічних центрів, середньовічні маршрути подорожей часто виникали завдяки повсякденному вибору — люди реагували на рельєф місцевості, цикли врожаю, політику та місцеві потреби.

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Нові результати дослідження демонструють, як середньовічні ландшафти формувалися під впливом історичних шарів, допомагаючи сучасній аудиторії краще зрозуміти, як люди в минулому організовували свій світ.

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