Переход от войны к миру: в Виндоланде семейная пара обнаружила римский рельеф с богиней (фото)

На территории бывшего римского форта возле Адрианова вала археологи обнаружили рельеф с изображением богини Победы. Считается, что артефакт, найденный в Виндоланде, датируется началом III века и, возможно, ознаменовал возвращение мира после интенсивных военных кампаний.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Открытие сделали волонтеры Джим и Дилис Куинлан, которые обнаружили тонко вырезанный рельеф из-под слоя щебня над старой пехотной казармой. Скульптура высотой 47 см, шириной 28 см и глубиной 17 см, вероятно, была частью монументального сооружения, возможно, ворот или арки.

Эксперты предполагают, что когда-то она окружала панель с надписью и служила мемориальной цели. По словам доктора Эндрю Бирли, директора по раскопкам Фонда Виндоланда, "подобные находки из римской Британии становятся все более редкими в наши дни", добавив, что такие экспонаты демонстрируют как культурную, так и военную функцию римских крепостей.

На резьбе изображена Виктория, римская богиня, ассоциирующаяся с военным триумфом Фото: The Vindolanda Trust

На резьбе изображена Виктория, римская богиня, которая ассоциируется с военным триумфом. Ее присутствие на этом месте совпадает с завершением Северанских походов, когда римская армия восстанавливала свое присутствие и безопасность вдоль границы.

Виктория, эквивалентная греческой Нике, символизировала успех в бою и обычно почиталась во время перехода от войны к миру. Тот факт, что рельеф был найден над вновь построенными казармами, еще больше подтверждает его вероятный церемониальный контекст.

Куратор Виндоланды Барбара Бирли отметила, что рельеф, возможно, когда-то был ярко раскрашен, что было типичной практикой для римских резчиков. По этой причине камень не мыли, что позволяет провести анализ пигментов.

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Аутентичность фигуры подтвердил профессор Роб Коллинз, заведующий кафедрой археологии Ньюкаслского университета. Рельеф будет представлен на выставке, которая откроется в 2026 году, где, как ожидается, он станет центральным экспонатом.

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