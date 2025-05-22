Перехід від війни до миру: у Віндоланді сімейна пара виявила римський рельєф із богинею (фото)

На території колишнього римського форту біля Адріанового валу археологи виявили рельєф із зображенням богині Перемоги. Вважається, що артефакт, знайдений у Віндоланді, датується початком III століття і, можливо, ознаменував повернення миру після інтенсивних військових кампаній.

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Про це пише Arkeonews.

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Відкриття зробили волонтери Джим і Діліс Квінлан, які виявили тонко вирізьблений рельєф з-під шару щебеню над старою піхотною казармою. Скульптура заввишки 47 см, завширшки 28 см і завглибшки 17 см, ймовірно, була частиною монументальної споруди, можливо, воріт або арки.

Експерти припускають, що колись вона оточувала панель з написом і слугувала меморіальній меті. За словами доктора Ендрю Бірлі, директора з розкопок Фонду Віндоланда, "подібні знахідки з римської Британії стають все більш рідкісними в наші дні", додавши, що такі експонати демонструють як культурну, так і військову функцію римських фортець.

На різьбленні зображена Вікторія, римська богиня, що асоціюється з військовим тріумфом Фото: The Vindolanda Trust

На різьбленні зображена Вікторія, римська богиня, що асоціюється з військовим тріумфом. Її присутність на цьому місці співпадає з завершенням Северанських походів, коли римська армія відновлювала свою присутність і безпеку вздовж кордону.

Вікторія, еквівалентна грецькій Ніке, символізувала успіх у бою і зазвичай вшановувалася під час переходу від війни до миру. Той факт, що рельєф було знайдено над новозбудованими казармами, ще більше підтверджує його ймовірний церемоніальний контекст.

Куратор Віндоланди Барбара Бірлі зазначила, що рельєф, можливо, колись був яскраво розфарбований, що було типовою практикою для римських різьбярів. З цієї причини камінь не мили, що дозволяє провести аналіз пігментів.

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Автентичність фігури підтвердив професор Роб Коллінз, завідувач кафедри археології Ньюкаслського університету. Рельєф буде представлений на виставці, що відкриється у 2026 році, де, як очікується, він стане центральним експонатом.

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