Таинственный орел с мечом: археологи наткнулись на след последних лет Речи Посполитой (фото)

Поисковик с металлоискателем в Хелмском лесном районе обнаружил уникальный военный значок, который не имеет аналогов. Артефакт, похороненный среди остатков военной фуражки, намекает на возможную связь с бурным прошлым Польши в конце XVIII века.

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Об этом пишет HeritageDaily.

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На латунном значке изображен орел с мечом в когтях и закрытой короной на голове, который сидит на двух перекрещенных пушках. Его окружают восемь флагов и пирамиды мушкетных ядер, что символизирует военную силу.

Значок, размером 15 на 19 сантиметров, обнаружили вместе с фрагментами цилиндрической военной фуражки, которая была частью формы в европейских армиях XIX и начала XX веков.

Эксперты не нашли ни одного точного совпадения с этим артефактом, что вызывает вопросы о его происхождении и о солдате, которому он когда-то принадлежал. Профессор Тромбский предположил, что он мог принадлежать пехотинцу Коронного войска примерно в 1791-1794 годах.

Эти временные рамки совпадают с последними годами существования Речи Посполитой, которая исчезла после Третьего раздела 1795 года. По словам профессора Тромбского, орлиные эмблемы начали появляться на польских головных уборах после реформы военной формы в 1791 году.

Известно лишь пять подобных примеров из той эпохи, и все они имеют такие характерные черты, как голова орла, повернутая влево, наклоненное под углом тело и асимметричные крылья. Недавняя находка также имеет инициалы "S" и "M" на реверсе, хотя их значение остается непонятным.

Конституция 3 мая 1791 года Фото: Википедия

Артефакт обнаружили вблизи исторически важного маршрута между Хелмом и Люблином, связанного с военными передвижениями во время конфликта 1792 года вокруг Конституции 3 мая 1791 года и Восстания Костюшко — польского народного восстания против России и Пруссии в 1794 году.

Эта находка проливает свет на ключевой раздел польской истории и может предложить новое понимание униформы и символов, которые использовали солдаты того времени.

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Поскольку сохранилось лишь несколько подобных артефактов, каждая новая находка помогает историкам лучше понять военное наследие Польши и людей, которые воевали в ее одни из самых сложных лет.

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