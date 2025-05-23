Таємничий орел з мечем: археологи натрапили на слід останніх років Речі Посполитої

Пошуківець із металошукача в Хелмському лісовому районі виявив унікальний військовий значок, який не має аналогів. Артефакт, похований серед залишків військового кашкета, натякає на можливий зв'язок із бурхливим минулим Польщі наприкінці XVIII століття.

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Про це пише HeritageDaily.

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На латунному значку зображено орла з мечем у пазурі та закритою короною на голові, який сидить на двох перехрещених гарматах. Його оточують вісім прапорів і піраміди мушкетних ядер, що символізує військову силу.

Значок, розміром 15 на 19 сантиметрів, виявили разом з фрагментами циліндричного військового кашкета, який був частиною форми в європейських арміях XIX і початку XX століть.

Експерти не знайшли жодного точного збігу з цим артефактом, що викликає питання про його походження і про солдата, якому він колись належав. Професор Тромбський припустив, що він міг належати піхотинцю Коронного війська приблизно у 1791-1794 роках.

Ці часові межі збігаються з останніми роками існування Речі Посполитої, яка зникла після Третього поділу 1795 року. За словами професора Тромбського, орлині емблеми почали з'являтися на польських головних уборах після реформи військової форми у 1791 році.

Відомо лише п'ять подібних прикладів з тієї епохи, і всі вони мають такі характерні риси, як голова орла, повернута вліво, нахилене під кутом тіло та асиметричні крила. Нещодавня знахідка також має ініціали "S" та "M" на реверсі, хоча їхнє значення залишається незрозумілим.

Конституція 3 травня Фото: Вікіпедія

Артефакт виявили поблизу історично важливого маршруту між Хелмом і Любліном, пов'язаного з військовими пересуваннями під час конфлікту 1792 року навколо Конституції 3 травня і Повстання Костюшка — польського народного повстання проти Росії та Пруссії в 1794 році.

Ця знахідка проливає світло на ключовий розділ польської історії і може запропонувати нове розуміння уніформи та символів, які використовували солдати того часу.

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Оскільки збереглося лише кілька подібних артефактів, кожна нова знахідка допомагає історикам краще зрозуміти військову спадщину Польщі та людей, які воювали в її одні з найскладніших років.

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