Находка национального значения: в Польше обнаружили артефакты времен Второй мировой войны (фото)

На юго-востоке Польши недавно нашли два важных военных артефакта времен Второй мировой войны. Реликвии обнаружили вблизи села Зелоне и, как считают исследователи, эти предметы спрятали, чтобы сохранить их историческую и символическую ценность.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Открытие сделали Мацей Подгурский, владелец Музея пехотной дивизии 3-го легиона, и его коллега Петр Шинала. Во время разведки в лесу они нашли два завернутых в брезент свертка.

Внутри были лента наградного вымпела 21-й пехотной дивизии и полковое знамя 4-го Подгаецкого стрелкового полка.

"Несмотря на то, что эти предметы пролежали под землей 86 лет, их состояние является удивительно неповрежденным", — заявили археологи из Люблинского университета в Замостье после того, как с ними связались поисковики.

С тех пор артефакты были переданы в музей в Томашуве Любельском для сохранения и изучения.

С тех пор артефакты были переданы в музей Фото: LWKZ - M. Podgorski

Наградной вымпел 21-й пехотной дивизии, известный как "Пропорция", был знаком отличного стрелкового мастерства, последний раз врученный в 1938 году 4-му Подгаецкому стрелковому полку. Знамя полка, датированное 1924 годом, было изготовлено вручную сестрами фелицианками из ныне закрытого монастыря в Чеховице-Дзедзице.

Изготовленный из золотых и серебряных нитей, флаг представляет глубокое церемониальное наследие. Среди других найденных предметов — полковые ленты с надписями "Ziemia Cieszyńska" и "4 P. Strz. Podh." — фразы, которые чествуют региональные корни и идентичность подразделения. Эти ленты с изображением орла с надписью "4 PSP" сначала были частью презентации хоругви 1924 года.

По данным Люблинского воеводского управления охраны памятников, 4-й Подгаецкий стрелковый полк происходит от польских военных формирований, созданных в Италии и Франции после Первой мировой войны.

Когда началась Вторая мировая война, полк был переброшен на юг Польши, но понес сокрушительные потери под Дзикувом Новым и Духовом. Те, кто выжил, присоединились к другим подразделениям в битве под Томашувом Любельским. По свидетельствам очевидцев, полковой флаг был тайно похоронен, хотя предыдущие попытки найти его в 1960-х годах не увенчались успехом.

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Сейчас эксперты подозревают, что части древка и навершия хоругви могут быть еще спрятаны, что побуждает к продолжению археологических исследований в этой местности.

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