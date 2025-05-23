Знахідка національного значення: у Польщі виявили артефакти часів Другої світової війни (фото)

На південному сході Польщі нещодавно знайшли два важливих військових артефакти часів Другої світової війни. Реліквії виявили поблизу села Зелоне і, як вважають дослідники, ці предмети заховали, щоб зберегти їх історичну та символічну цінність.

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Про це пише Heritage Daily.

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Відкриття зробили Мацей Подгурський, власник Музею піхотної дивізії 3-го легіону, та його колега Пьотр Шинала. Під час розвідки в лісі вони знайшли два загорнуті в брезент згортки.

Всередині були стрічка нагородного вимпела 21-ї піхотної дивізії та полковий прапор 4-го Підгаєцького стрілецького полку.

"Попри те, що ці предмети пролежали під землею 86 років, їхній стан є напрочуд непошкодженим", — заявили археологи з Люблінського університету в Замості після того, як з ними зв'язалися пошуківці.

Відтоді артефакти були передані до музею в Томашуві Любельському для збереження та вивчення.а

Відтоді артефакти були передані до музею Фото: LWKZ - M. Podgorski

Нагородний вимпел 21-ї піхотної дивізії, відомий як "Пропорція", був знаком відмінної стрілецької майстерності, востаннє вручений у 1938 році 4-му Підгаєцькому стрілецькому полку. Знамено полку, датоване 1924 роком, було виготовлене вручну сестрами феліціанками з нині закритого монастиря в Чеховіце-Дзедзіце.

Виготовлений із золотих і срібних ниток, стяг представляє глибоку церемоніальну спадщину. Серед інших віднайдених предметів — полкові стрічки з написами "Ziemia Cieszyńska" та "4 P. Strz. Podh." — фрази, які вшановують регіональне коріння та ідентичність підрозділу. Ці стрічки із зображенням орла з написом "4 PSP" спочатку були частиною презентації хоругви 1924 року.

За даними Люблінського воєводського управління охорони пам'яток, 4-й Підгаєцький стрілецький полк походить від польських військових формувань, створених в Італії та Франції після Першої світової війни.

Коли почалася Друга світова війна, полк був перекинутий на південь Польщі, але зазнав нищівних втрат під Дзікувом Новим і Духовом. Ті, хто вижив, приєдналися до інших підрозділів у битві під Томашувом Любельським. За свідченнями очевидців, полковий прапор був таємно похований, хоча попередні спроби знайти його у 1960-х роках не увінчалися успіхом.

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