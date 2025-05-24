Хорошо сохранилась: обнаружена пропавшая 100 лет назад военная подводная лодка США (фото)

Морские археологи обнаружили обломки двух военных транспортных средств на морском дне в нескольких километрах от города Сан-Диего в Калифорнии, США. Это американская подводная лодка, затонувшая в 1917 году, и самолет ВМС США, потерпевший крушение неподалеку в 1950 году.

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Об этом пишет Live Science.

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Подводная лодка USS F-1 затонула за считанные секунды после того, как была сильно повреждена в результате столкновения с другой подводной лодкой ВМС США. Открытие, сделанное американскими морскими археологами, стало первым случаем обнаружения и обследования обломков подводной лодки с момента ее затопления.

Теперь она лежит на дне моря на глубине более 400 метров. Это слишком глубоко для водолазов, поэтому обломки были обследованы с помощью подводных исследовательских аппаратов.

Реконструкция, сделанная на основе цифровых фотографий и данных гидролокатора, показывает американскую подводную лодку F-1, лежащую на морском дне Фото: Live Science

По его словам ученых экипаж подводной лодки USS F-1 проводил эксплуатационные испытания, когда произошла авария. В это же время испытания проходили еще две подводные лодки ВМС США. Подводная лодка USS F-3 столкнулась с USS F-1, и после столкновения USS F-3 осталась на месте, чтобы помочь спасти выживших. 19 членов экипажа утонули в результате аварии, а трое были спасены.

Ученые вычислили приблизительное место крушения подводной лодки с помощью архивных записей ВМС США и обнаружили затонувшую подводную лодку в первый день поисков.

Подводная лодка F-1 теперь лежит на правом борту исследования показали, что она на удивление хорошо сохранилась после более чем 100-летнего пребывания под водой. Эта лодка стала местом захоронения для 19 членов экипажа, погибших во время аварии.

Ученые также обнаружили обломки торпедоносца-бомбардировщика Grumman TBF Avenger ВМС США, который разбился в том же районе Фото: Live Science

Ученые также обнаружили обломки торпедоносца-бомбардировщика Grumman TBF Avenger ВМС США, который разбился в том же районе, когда его использовали в качестве учебного самолета в 1950 году. До этого точное местоположение самолета оставалось неизвестным.

Подводная лодка USS F-1 Фото: Wikipedia

USS F-1 была спущена на воду 6 сентября 1911, но введена в эксплуатацию 19 июня 1912 года. В конце 1912 года лодка, которая тогда удерживала мировой рекорд по глубоководному погружению, опустившись на глубину 86 м, села на мель у берегов Калифорнии. Хотя большая часть экипажа из 17 человек благополучно эвакуировалась, двое мужчин погибли в результате инцидента.

Пара самолетов Grumman TBF-1 Avenger, 1942 год Фото: Wikipedia

Grumman TBF Avenger – это американский торпедоносец-бомбардировщик, разработанный для ВМС США. Его начали использовать во время Второй мировой войны в 1942 году. Первое сражение, в котором приняли участие эти самолеты, произошло у атолла Мидуэй. Этот самолет стал одним из самых больших однодвигательных самолетов Второй мировой войны.

Как уже писал Фокус, археологи выяснили, что кошек одомашнили позже, чем мы думали и до этого с ними делали ужасные вещи. Новое исследование предполагает, что кошек впервые сделали домашними животными в Древнем Египте или в другом регионе Северной Африки намного позже, чем считалось ранее. После этого домашние кошки распространились в Европе.

Также Фокус писал о том, что в Польше недавно нашли два важных военных артефакта времен Второй мировой войны. Как считают исследователи, эти предметы спрятали, чтобы сохранить их историческую и символическую ценность.

Еще Фокус писал о том, что загадочная мумия с редкими татуировками на лице, которая почти столетие хранилась в Италии, восхитила исследователей. Подаренная музею до 1930 года без каких-либо сопроводительных записей, она недавно привлекла внимание благодаря обнаружению необычных чернильных отметок на ее лице.