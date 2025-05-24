Добре зберігся: виявлено зниклий 100 років тому військовий підводний човен США (фото)

Морські археологи виявили уламки двох військових транспортних засобів на морському дні за кілька кілометрів від міста Сан-Дієго в Каліфорнії, США. Це американський підводний човен, що затонув 1917 року, і літак ВМС США, який зазнав аварії неподалік 1950 року.

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Про це пише Live Science.

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Підводний човен USS F-1 затонув за лічені секунди після того, як був сильно пошкоджений внаслідок зіткнення з іншим підводним човном ВМС США. Відкриття, зроблене американськими морськими археологами, стало першим випадком виявлення та обстеження уламків підводного човна з моменту його затоплення.

Тепер вона лежить на дні моря на глибині понад 400 метрів. Це занадто глибоко для водолазів, тому уламки були обстежені за допомогою підводних дослідницьких апаратів.

Реконструкція, зроблена на основі цифрових фотографій і даних гідролокатора, показує американський підводний човен F-1, що лежить на морському дні Фото: Live Science

За його словами вчених екіпаж підводного човна USS F-1 проводив експлуатаційні випробування, коли сталася аварія. У цей же час випробування проходили ще два підводні човни ВМС США. Підводний човен USS F-3 зіткнувся з USS F-1, і після зіткнення USS F-3 залишився на місці, щоб допомогти врятувати тих, хто вижив. 19 членів екіпажу потонули внаслідок аварії, а трьох було врятовано.

Вчені вирахували приблизне місце аварії підводного човна за допомогою архівних записів ВМС США і виявили затонулий підводний човен у перший день пошуків.

Підводний човен F-1 тепер лежить на правому борту: дослідження показали, що він напрочуд добре зберігся після більш ніж 100-річного перебування під водою. Цей човен став місцем поховання для 19 членів екіпажу, які загинули під час аварії.

Учені також виявили уламки торпедоносця-бомбардувальника Grumman TBF Avenger ВМС США, який розбився в тому ж районі Фото: Live Science

Учені також виявили уламки торпедоносця-бомбардувальника Grumman TBF Avenger ВМС США, який розбився в тому самому районі, коли його використовували як навчальний літак у 1950 році. До цього точне місце розташування літака залишалося невідомим.

Підводний човен USS F-1 Фото: Wikipedia

USS F-1 було спущено на воду 6 вересня 1911 року, але введено в експлуатацію 19 червня 1912 року. Наприкінці 1912 року човен, який тоді утримував світовий рекорд із глибоководного занурення, опустившись на глибину 86 м, сів на мілину біля берегів Каліфорнії. Хоча більша частина екіпажу з 17 осіб благополучно евакуювалася, двоє чоловіків загинули внаслідок інциденту.

Пара літаків Grumman TBF-1 Avenger, 1942 рік Фото: Wikipedia

Grumman TBF Avenger — це американський торпедоносець-бомбардувальник, розроблений для ВМС США. Його почали використовувати під час Другої світової війни в 1942 році. Перший бій, у якому взяли участь ці літаки, відбувся біля атола Мідвей. Цей літак став одним із найбільших однодвигунних літаків Другої світової війни.

Як уже писав Фокус, археологи з'ясували, що кішок одомашнили пізніше, ніж ми думали і до цього з ними робили жахливі речі. Нове дослідження припускає, що кішок вперше зробили домашніми тваринами в Стародавньому Єгипті або в іншому регіоні Північної Африки набагато пізніше, ніж вважалося раніше. Після цього домашні кішки поширилися в Європі.

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