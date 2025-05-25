Секрет эффективного рабочего графика скрывался у нас под носом: его нашли в Библии

Исследования показывают, что Библия все время была права относительно идеального рабочего графика — для максимальной эффективности ученые советуют соблюдать древнюю заповедь о субботе.

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Об этом пишет Fox News.

Большинство единиц времени в мире основаны на природе: день — один оборот Земли, месяц — связан с орбитой Месяца, год — оборот Земли вокруг Солнца. Но что насчет недели? Ей нет естественного объяснения. Именно поэтому древние культуры определяли неделю совершенно по-разному: четыре дня в Западной Африке, 10 — в Египте, 15 — в Китае.

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Источник семидневной недели в Библии

Исследователи сходятся во мнении, что семидневная неделя действительно была взята из Библии, а одна из основных заповедей гласит: "шесть дней работай, а в седьмой покойся". Религиоведы отмечают, что в короткой заповеди на самом деле скрыта глубокая мысль: во-первых, она рассматривает работу не как необходимость, а как ценность, во-вторых, речь не идет о том, что работа должна быть сделана, но указывает на то, что она имеет значение независимо от результата.

Тем не менее Библия предполагает, что на седьмой день работа должна прекратиться — своего рода еженедельная перезагрузка, когда следует собраться и восстановиться.

От рутины до сумасшедшего графика

Однако в течение большей части 20-го века работа считалась досадной финансовой необходимостью, от которой следовало уклоняться. Любопытно, что большая часть музыки и рекламы 1980-х и 90-х годов изображали идеальную жизнь как досуг: игры в поло или отдых на яхте. При этом работа изображалась как "бессмысленная рутина".

Затем, около 2000 года, все изменилось: внезапно занятость стала почетной, а в лексиконе прочно укоренилось выражение "безумно заняты". Исследователи отмечают, что выражение быстро стало сверх распространенным, а некоторые также включили в свой обиход другой синоним — "сумасшедший график".

Увы, ни одна из крайностей не работает.

Счастье на работе — ключ к счастливой жизни

Последние исследования отчетливо указывают на то, что успех на работе является важной составляющей счастливой жизни. Отчасти это связывают с тем, что большую часть свободного времени люди проводят на работе. Увы, сложно наслаждаться тем, что нам не нравится.

Ученые также обнаружили, что люди способны получать удовольствие и находить смысл в любой работе, если им удастся ее правильно сформулировать. Например, результаты одного исследования указывают на то, что санитары в больницах, которые рассматривают работу как часть "исцеления пациентов", были более удовлетворены и успешны, чем те, кто считал свою работу "черной".

Успех на работе во многом зависит от отношения к ней Фото: Getty Images

Предел производительности

Впрочем, исследования также показывают, что существует предел производительности человека. Первое исследование на эту тему было проведено британским Министерством боеприпасов еще в 1915 году. Тогда ученые пришли к выводу, что британским солдатам необходимо предоставлять "нерабочую субботу", чтобы увеличить их производительность.

Результаты также показали, что семидневная рабочая неделя обеспечивает лишь шестидневный объем производства. При этом добавление одного выходного не привело к какой-либо заметной потере объема производства.

Спустя 100 лет профессор Стэнфорда Джон Пенкавел проанализировал данные с использованием современных инструментов и пришел к выводу, что секрет идеального рабочего графика все время "скрывался в Библии".

Данные указывают на то, что производительность коррелирует с рабочими часами в течение первых 49 часов в неделю. При этом на 50-55 рабочем часу производительность замедлялась. При этом никакого увеличения не наблюдалось в период с 56 по 70 час работы. В результате ученые пришли к выводу, что дополнительные 14 часов были пустой тратой времени.

В результате ученым удалось вывести так называемый "потолок производительности" и он находится на отметке в 55 часов в неделю. Простыми словами, ученые советуют 10-часовую пятидневку или шестидневку при условии, что на шестой день люди будут работать лишь полдня. Седьмой день недели, по мнению исследователей, должен быть посвящен отдыху.

Эксперимент с четырехдневкой

Несколько лет назад ученые из Университета Мюнстера провели эксперимент с четырехдневкой, в котором приняли участие более 40 компаний из разных отраслей. По данным исследования, переход на четырехдневную рабочую неделю улучшил оценку удовлетворенности жизни среди сотрудников компании: прежде всего улучшения касались большего количества свободного времени.

Результаты показали, что до начала эксперимента 64% работников заявили о намерении проводить больше времени с семьей, но после появления дополнительного выходного дня, количество таких сотрудников сократилось до 50%.

Ранее Фокус писал о том, что работа может вызвать повреждение мозга: ученые назвали особенно опасный график.