Гигантские ленивцы бродили по Земле, но внезапно исчезли: их погубил самый прожорливый хищник

Тысячи лет назад по планете бродили огромные ленивцы, чьи размеры сопоставимы с азиатскими слонами. Они срывали листву с верхушек деревьев цепкими языками, но внезапно были стерты с лица Земли. Теперь мы знаем, что их погубило.

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Об этом говорится в журнале Science, пишет Science Alert.

За всю историю наша планета успела стать домом для невероятного количества видов и некоторые из них действительно были гигантами. Например, известно, что тысячи лет назад Земля стала домом для огромных ленивцев Megatherium — по словам палеонтолога Рэйчел Нардуччи из Музея естественной истории, они были похожи на медведей гризли, но в пять раз больше.

Самые большие ленивцы в мире

Megatherium были одним из более чем сотни различных видов ленивцев, которые когда-либо бродили по Америке. Их древняя ДНК теперь рассказывает вероятную историю того, почему осталось только шесть видов ленивцев.

В общей сложности ученые проанализировали ДНК 403 ископаемых ленивцев из музейных коллекций. Наряду с оценками веса и информацией об окружающей среде, новое исследование создало подробное генеалогическое древо ленивцев. В результате ученые смогли воссоздать 35-миллионную историю эволюции животных, которая показала, что размеры некогда разнообразных животных точно соответствовали условиям окружающей среды, в которых они находились.

Некоторые древние ленивцы укрывались в пещерах, оставляя кучи фекалий, которые окаменевали и превращались в копролиты. Пещера Рампарт, 1938 год Фото: National Parks Service

Ленивцы не всегда были ленивыми

Эти очаровательные ленивые млекопитающие настолько приспособлены к своей древесной среде обитания, что у них развилась невероятно сильная верхняя часть тела. Любопытно, что у ленивцев также есть кишки, приспособленные для висения вверх ногами, и они рискуют жизнью, когда спускаются, чтобы испражняться.

По словам палеонтолога Университета Буэнос-Айреса Альберто Боскаини Хелен Бриггс, живые ленивцы чрезвычайно медлительны — именно поэтому у них столько низкий уровень метаболизма. Фактически, это их стратегия выживания. Однако это не всегда было так.

Известно, что древние виды были слишком тяжелы для ветвей деревьев и прилипали к земле. В отличие от современных ленивцев, эти виды были хорошо приспособлены к быстрому передвижению по земле и имели гораздо более быстрый метаболизм. У некоторых наземных ленивцев также были маленькие, похожие на гальку остеодермы, встроенные в кожу.

К слову, на планете также обитал водный ленивец Thalassocnus, который выжил на засушливой полосе между Андами и Тихим океаном, добывая пищу в океане. По словам Нардуччи, животные развили адаптации, похожие на те, что есть у ламантинов — у них были плотные ребра, помогающие плавучести, и более длинные морды для поедания морской травы.

Ученые проанализировали древнюю ДНК и сравнили более 400 окаменелостей из 17 музеев естественной истории, чтобы выяснить, как и почему вымершие ленивцы стали такими большими Фото: Florida Museum

Внезапное вымирание ленивцев

Гигантизм развился у ленивцев несколько раз, что, вероятно, способствовало их выживанию в ледниковые периоды плейстоцена, когда они достигли своих наибольших размеров. Но около 15 000 лет назад многие из этих видов внезапно исчезли.

Ученые обнаружили, что эти данные не соответствуют сдвигам палеотемпературы, что подтверждает теорию о том, что воздействие человека сыграло более заметную роль в вымирании наземных ленивцев, чем изменение климата.

Предполагается, что масса, согревающая гигантских ленивцев и спасающая их от местных хищников, также сделала животных целью самого прожорливого хищника Земли — человека. Их численность резко сократилась после прибытия людей в Северную Америку. В то же время более медлительные лазающие по деревьям ленивцы, которых мы знаем сегодня, похоже имели больше шансов остаться вне досягаемости людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали редкие кадры противостояния дикой кошки и ленивца.