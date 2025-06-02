Гігантські лінивці бродили Землею, але раптово зникли: їх згубив найненажерливіший хижак

Тисячі років тому планетою бродили величезні лінивці, чиї розміри можна порівняти з азійськими слонами. Вони зривали листя з верхівок дерев чіпкими язиками, але раптово були стерті з лиця Землі. Тепер ми знаємо, що їх згубило.

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Про це йдеться в журналі Science, пише Science Alert.

За всю історію наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них справді були гігантами. Наприклад, відомо, що тисячі років тому Земля стала домівкою для величезних лінивців Megatherium — за словами палеонтологині Рейчел Нардуччі з Музею природної історії, вони були схожі на ведмедів грізлі, але вп'ятеро більші.

Найбільші лінивці у світі

Megatherium були одним із понад сотні різних видів лінивців, які коли-небудь бродили Америкою. Їхня давня ДНК тепер розповідає ймовірну історію того, чому залишилося тільки шість видів лінивців.

Загалом вчені проаналізували ДНК 403 викопних лінивців з музейних колекцій. Поряд з оцінками ваги та інформацією про навколишнє середовище, нове дослідження створило докладне генеалогічне древо лінивців. У результаті вчені змогли відтворити 35-мільйонну історію еволюції тварин, яка засвідчила, що розміри колись різноманітних тварин точно відповідали умовам навколишнього середовища, в яких вони перебували.

Деякі стародавні лінивці ховалися в печерах, залишаючи купи фекалій, які скам'яніли і перетворювалися на копроліти. Печера Рампарт, 1938 рік Фото: National Parks Service

Лінивці не завжди були ледачими

Ці чарівні ледачі ссавці настільки пристосовані до свого деревного середовища існування, що в них розвинулася неймовірно сильна верхня частина тіла. Цікаво, що у лінивців також є кишки, пристосовані для висіння догори ногами, і вони ризикують життям, коли спускаються, щоб випорожнюватися.

За словами палеонтологині Університету Буенос-Айреса Альберто Боскаїні Хелен Бріггс, живі лінивці надзвичайно повільні — саме через це вони мають такий низький рівень метаболізму. Фактично, це їхня стратегія виживання. Однак це не завжди було так.

Відомо, що стародавні види були занадто важкими для гілок дерев і прилипали до землі. На відміну від сучасних лінивців, ці види були добре пристосовані до швидкого пересування по землі та мали набагато швидший метаболізм. У деяких наземних лінивців також були маленькі, схожі на гальку остеодерми, вбудовані в шкіру.

До слова, на планеті також мешкав водний лінивець Thalassocnus, який вижив на посушливій смузі між Андами й Тихим океаном, добуваючи їжу в океані. За словами Нардуччі, тварини розвинули адаптації, схожі на ті, що є в ламантинів, — у них були щільні ребра, що допомагають плавучості, і довші морди для поїдання морської трави.

Учені проаналізували давню ДНК і порівняли понад 400 скам'янілостей із 17 музеїв природничої історії, щоб з'ясувати, як і чому вимерлі лінивці стали такими великими Фото: Florida Museum

Раптове вимирання лінивців

Гігантизм розвинувся у лінивців кілька разів, що, ймовірно, сприяло їхньому виживанню в льодовикові періоди плейстоцену, коли вони досягли своїх найбільших розмірів. Але близько 15 000 років тому багато хто з цих видів раптово зник.

Вчені виявили, що ці дані не відповідають зрушенням палеотемператури, що підтверджує теорію про те, що вплив людини зіграв більш помітну роль у вимиранні наземних лінивців, ніж зміна клімату.

Припускають, що маса, яка зігріває гігантських лінивців і рятує їх від місцевих хижаків, також зробила тварин ціллю найбільш ненажерливого хижака Землі — людини. Їхня чисельність різко скоротилася після прибуття людей до Північної Америки. Водночас повільніші лінивці, що лазять по деревах, яких ми знаємо сьогодні, схоже, мали більше шансів залишитися поза досяжністю людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали рідкісні кадри протистояння дикої кішки та лінивця.