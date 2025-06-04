Более 1000 квадратных метров: в Австрии нашли большой комплекс римских вилл (фото)

Археологи обнаружили большой комплекс римских вилл на холме Рейнберг в Тальхайме-бай-Вельс, Австрия, которым почти 2000 лет. Раскопки, начавшиеся в 2023 году, позволили найти большой участок, имеющий значительную художественную и историческую ценность.

Related video

Об этом пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследовательская группа, в состав которой входят представители OÖ Landes-Kultur GmbH и Университета Зальцбурга, на данный момент раскопала более 1000 квадратных метров комплекса.

Среди самых выдающихся находок — три мозаичных пола, один из которых изображает сцену с двумя дельфинами, плавающими в воде, что, по мнению экспертов, является "абсолютной редкостью" для этой части Австрии.

Губернатор Томас Штельцер (ÖVP) отметил, что эти мозаики демонстрируют глубину культурной истории региона. Среди других найденных мозаик — детальное изображение сосуда для смешивания вина и другая мозаика со сложными геометрическими узорами, которая все еще раскапывается.

Среди самых выдающихся находок — три мозаичных пола Фото: OÖ Landes-Kultur GmbH

Мозаика с дельфинами, датируемая II веком н. э., является редким примером декоративного искусства, которым наслаждались римские элиты в этой местности. Такие мозаики обычно использовались для выражения богатства и культурной изысканности.

Высокое качество изготовления также указывает на то, что вилла принадлежала богатой семье, которая занимала ведущее место в римской общине.

Важно

Датируется эпохой викингов: в Швеции нашли редкий погребальный клад (фото)

Исследователи готовятся представить эти артефакты общественности. Мозаики могут быть включены в обновленную археологическую экспозицию в музее замка Линц. Также ведутся дискуссии об их представлении на Государственной садовой выставке в Уэльсе, запланированной на 2027 год.

Ранее Фокус писал о самом большом из найденных в Британии кладе золотых монет. Ученые считают, что он мог быть данью Юлию Цезарю.

Также мы рассказывали об особенностях римского бетона, которые сделали его сверхпрочным. Несмотря на тысячи лет, он сохранился до наших дней почти в идеальном состоянии.