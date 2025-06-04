Понад 1000 квадратних метрів: в Австрії знайшли великий комплекс римських вілл (фото)

Археологи виявили великий комплекс римських вілл на пагорбі Рейнберг у Тальхаймі-бай-Вельс, Австрія, яким майже 2000 років. Розкопки, що розпочалися в 2023 році, дозволили знайти велику ділянку, що має значну художню та історичну цінність.

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Про це пише Heritage Daily.

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Дослідницька група, до складу якої входять представники OÖ Landes-Kultur GmbH та Університету Зальцбурга, на даний момент розкопала понад 1000 квадратних метрів комплексу.

Серед найвизначніших знахідок — три мозаїчні підлоги, одна з яких зображує сцену з двома дельфінами, що плавають у воді, що, на думку експертів, є "абсолютною рідкістю" для цієї частини Австрії.

Губернатор Томас Штельцер (ÖVP) зазначив, що ці мозаїки демонструють глибину культурної історії регіону. Серед інших знайдених мозаїк — детальне зображення посудини для змішування вина та інша мозаїка зі складними геометричними візерунками, яка все ще розкопується.а

Серед найвизначніших знахідок — три мозаїчні підлоги Фото: OÖ Landes-Kultur GmbH

Мозаїка з дельфінами, що датується II століттям н. е., є рідкісним прикладом декоративного мистецтва, яким насолоджувалися римські еліти в цій місцевості. Такі мозаїки зазвичай використовувалися для вираження багатства та культурної вишуканості.

Висока якість виготовлення також вказує на те, що вілла належала багатій родині, яка займала провідне місце в римській громаді.

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Дослідники готуються представити ці артефакти громадськості. Мозаїки можуть бути включені в оновлену археологічну експозицію в музеї замку Лінц. Також ведуться дискусії про їх представлення на Державній садовій виставці у Вельсі, запланованій на 2027 рік.

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